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江聰淵：若當選宜蘭縣長 延續學童吃飯免錢政策

2022/9/5 17:10（9/5 17:36 更新）
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台灣綠色立委聯盟理事長蘇嘉全（後右2）5日率員到宜蘭縣，為民主進步黨籍宜蘭縣長參選人江聰淵（後左2）輔選、加油打氣。（江聰淵競選辦公室提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年9月5日
台灣綠色立委聯盟理事長蘇嘉全（後右2）5日率員到宜蘭縣，為民主進步黨籍宜蘭縣長參選人江聰淵（後左2）輔選、加油打氣。（江聰淵競選辦公室提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年9月5日
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣5日電）尋求連任的中國國民黨籍宜蘭縣長林姿妙，4年前推出學童「吃飯免錢」政策，民主進步黨籍宜蘭縣長參選人江聰淵今天說，若當選將延續這項政策，且讓學童吃得更好。

台灣綠色立委聯盟理事長蘇嘉全今天率員到宜蘭縣，為江聰淵輔選、加油打氣。

蘇嘉全致詞時說，現在的對手經4年施政成績檢驗後「不但不及格，又作弊」，如果縣長只會握手、敬酒，城市競爭力會下降，受害將是全體縣民。

蘇嘉全說，江聰淵當過2屆宜蘭市長，行政經驗豐富，肯定是適合擔任宜蘭縣長的優秀人才，呼籲選民支持。

江聰淵宣布，他提出的「吃飯免錢」，不只是免費，還要吃得好、吃得健康、吃得安全，透過加強管理全面提升各校營養午餐品質，讓學生想吃又吃得下。（編輯：李錫璋）1110905

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