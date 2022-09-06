鄭文燦施政滿意度高 鄭運鵬估基本盤增加到35%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（右）6日接受寶島聯播網「新聞放鞭炮」主持人周玉蔻（左）專訪時表示，桃園市長鄭文燦在桃園執政8年，滿意度約8成，民進黨在桃園的基本盤約30%，他認為支持度約可從30%增加到35%，團隊也會再強化努力。（鄭運鵬競辦提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年9月6日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園6日電）民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天說，桃園市長鄭文燦執政8年，滿意度約8成，期望民眾可以惜花連「鵬」，估可藉此讓支持度從民進黨基本盤的30%增加到35%，團隊也會再強化努力。

鄭運鵬上午接受寶島聯播網「新聞放鞭炮」廣播專訪時表示，桃園的基本盤有3個，分別是總統蔡英文與行政院長蘇貞昌的施政滿意度、鄭文燦的政績滿意度，以及鄭文燦的魅力和功力。其中滿意度雖不太會轉嫁給新的候選人，但相信民眾會像一句台語說的惜花連「鵬」，折扣下來支持度應該可以加5個百分點。

鄭運鵬說，鄭文燦在桃園執政8年，滿意度約8成，民進黨在桃園的基本盤約30%，他也不敢再走回頭路，以往國民黨航空城炒地皮、捷運不通車、都市計畫與捷運路網要分一杯羹等，都造成市民害怕恐懼，所以他認為支持度從30%增加到35%已經很多，團隊也會再強化努力。

對於主持人周玉蔻提問，鄭文燦執政8年，但桃園沒有贏的話會否讓鄭文燦政治前途受挫。鄭運鵬坦言「多少會存在，這就是政治的現實」。「覆巢之下無完卵」，他不認為黨內有人故意在鬥，雖然大家對未來想像不一樣，但勝選一定是前提，「敗選的話2024就不用選了」，這個前提是沒有人會否認的。

周玉蔻問及副總統賴清德什麼時候要來站台。鄭運鵬表示，「賴清德很快會來」，總統蔡英文、前副總統陳建仁都來了，賴副總統的時間已經定了，也會跟鄭文燦同台，賴副總統會努力幫忙民進黨執政永續延續下去。（編輯：方沛清）1110906