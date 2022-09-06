綠指張善政抄襲案非合理使用 藍：無的放矢

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（中央社記者王揚宇、王承中台北6日電）國民黨桃園市長參選人張善政申請農委會經費研究報告被爆抄襲，自由時報又報導張善政複製NCC報告。民進黨立法院黨團今天質疑，張善政假借合理使用之名，行抄襲剽竊之實，呼籲張善政誠實面對。

國民黨文傳會副主委林家興透過新聞稿表示，請民進黨別再無的放矢，刻意製造一些根本無法說服社會的造謠抹黑，也別再繼續將宏碁當年在不分藍綠執政的農委會驗收下過關的合理使用，拿來與前新竹市長林智堅至今未道歉的抄襲問題混為一談。

張善政過去任職宏碁副總期間，執行農委會3年期研究計畫被週刊指涉抄襲。自由時報5日再度報導，在60頁子報告中多頁疑複製貼上國家通訊傳播委員會（NCC）2006年委託工研院執行研究報告。

張善政5日接受廣播節目專訪時提到，這不是抄襲剽竊是合理使用，依著作權法規定引用完全合法。

民進黨立法院黨團書記長郭國文、副幹事長黃世杰今天召開記者會表示，張善政2009年的60頁研究計畫報告，不但是給農委會舊的資料，抄襲就佔近30頁，而被抄的NCC報告只花新台幣98萬元完成，張善政卻拿走農委會新台幣1740萬元。

郭國文表示，契約書明定不得抄襲、剽竊，本案發生已超過一個禮拜，張善政是計畫主持人，即專案團隊中的最高管理者，也到了該積極面對的時候。

黃世杰說，NCC報告關於英國IPTV主要營運商發展現況部分，內文提到「預計於2007年推出與Setanta體育頻道合作的體育專業服務」等，張善政2009年的研究計畫報告也有一樣的文字，資料完全沒更新。

黃世杰指出，NCC報告關於webs-tv內容提到，現今已擁有超過820萬名註冊會員以及80萬名付費收視戶，張善政2009年的報告連過時數據也沿用，內容全抄。

黃世杰說，張善政把責任推給宏碁或其他團隊成員，甚至要推給當時發包的農委會主委蘇嘉全，並說農委會有驗收、是在蘇嘉全任內完成，這是錯誤說法，請張善政好好誠實面對，趕快向全體民眾交代。

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對此，林家興指出，當年宏碁張善政團隊主張在研究報告內合理引用政府公開報告，根據徵詢過律師的說明，屬於「著作權法」規範的合理使用，完全合理正當，否則當年如何能被由蘇嘉全主掌的農委會驗收過關。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗接受中央社記者訪問指出，請民進黨立委要做功課，要不然他們的發言如果不當，會對民進黨團跟他們個人有傷，而且這個案子是蒐集國內外農業電子化相關資料，只要援引的資料有註明來源，就沒有抄襲問題。（編輯：蘇龍麒）1110906