蔣萬安推長照3箭 私人機構每床每月補助2萬元

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（中央社記者陳怡璇台北6日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安今公布長照政見，包含增加長照床數、遠距救援設備每人每月補助新台幣1200元，以及鼓勵私人機構符合聯醫醫護比、加入計畫後每床每月補助2萬元。

蔣萬安今天舉行「長照3支箭 用心挺安老」記者會發表長照政見，包含6個月內，增加台北市聯醫系統500張長期照護床位；並鼓勵私人機構，特別是審核後達到聯醫醫護比標準者加入，每床每月補助2萬元。

此外，為落實在宅老化，需遠距通報救援設備的長者，可利用坊間已有的成熟保全系統，只要符合資格條件提出申請，每人每月補助1200元。

蔣萬安表示，將在市府級成立「高齡長照補助款」，預計每年挹注3億元，首年市府未編列預算，將由預備金支應，不會挪用衛生局原有的公衛補助款。考量近年來因疫情讓醫護很辛苦，將增加近18年來從未變動的衛生局公衛補助款，以提升聯醫士氣。

蔣萬安競選團隊市政最高顧問、曾任衛生局長及聯醫總院長的邱文祥補充說明，臥床失能長者在護理師方面的需求較少，人力經過計算是足夠的，在照服員方面會再新聘；而增500床長照床位是考量到聯醫有5個院區，每個院區增加100張是做得到的。

另方面，會後媒體聯訪時，蔣萬安被問到近日受關注的第一殯儀館拆除議題。蔣萬安表示，與在地里長討論此議題很久，里長也很期待拆除之後的規劃，是否要當綠地，大家可以討論，也許因為殯儀館的緣故，民眾短期內需要心理調適。

蔣萬安說，規劃綠地當然是短期可行的方案之一，但中長期規劃是不是有更好的利用方式，如社福機關或產業發展用地等，甚至短期綠地規劃，也可以精確規劃成寵物公園，民眾心理上較不會有負擔，還可以照顧到毛小孩。（編輯：李亨山）1110906