黃珊珊提都市再生政策 主打台北未來宅

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（中央社記者黃麗芸台北6日電）無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天公布都更政策，主打「台北未來宅」訴求加速都更、青年居住正義和全齡住宅，主張明年拆除一殯先轉綠地和打造二殯周遭成「殯葬禮儀服務中心」。

黃珊珊今天舉行「首都再進化 都市再生新樣貌」政見發表會，會中同時宣布邀請前內政部長李鴻源擔任競選團隊的政策總顧問，也邀請2名公辦都更案的當地住戶代表出席表達心聲。

記者會中聚焦「都市再生新樣貌」議題，黃珊珊表示，希望藉由TOD（大眾運輸導向發展策略）、EOD（教育及市有房地整合運用導向之都市發展策略）和ROD（河岸導向都市再發展策略）為發展策略，由公共建設帶動整體都更。

其中，TOD架構在柯市府原先的心中山線形公園成功帶動周邊發展，進而產生赤峰街新創聚落，另士林站TOD也預計2024年完工，後續要和光鏈計畫結合，一路延伸到關渡站。

緊接著，EOD則是因應少子化與高齡化人口結構轉變，預估未來15年，有236所學校、165處（約占7成）有校舍改建需求，原有校舍用地將逐步轉換成社宅用地及社區公共服務的福利設施，甚至延伸到社宅及中繼宅；ROD則會以最高2倍容積獎勵來加速河岸周邊都市更新。

針對台北市立第一殯儀館去留問題，黃珊珊說，待明年台北市立第二殯儀館翻新擴建完工後，將啟動一殯拆除作業，暫轉為綠地以休養生息，未來再透過公民參與方式決定其用途。

另，二殯周遭則構思規劃興建「殯葬禮儀服務中心」，評估設立禮儀專區可行性，以BOT方式將二殯周邊禮儀服務業者集中管理、改善市容。

黃珊珊還提出「台北未來宅」政見規劃，內容兼具「加速都市更新、青年居住正義、全齡住宅照顧」三面向功能。

她指出，都市更新部分，台北未來宅可作為都更的中繼住宅，以加速周邊地區都更進程；居住正義部分，可從公私協力角度，以多元更有效率管道，提供青年族群所需可負擔住宅；最後，透過打造全齡住宅可推動青銀共居，讓長者安心並得到更好照護，以打造共融生活的全齡社區。

黃珊珊說，台北未來宅將是以「公辦租售」模式，意即由台北市政府單一窗口管理，以合理價格出租、出售及收回，若市民想要轉手地上權，也只能由北市府購回，絕不會有圖利個人或財團問題。

媒體會後聯訪詢問如何看藍營內部對拆一殯改建聲浪正反都有，黃珊珊說，自己並未說要將一殯改建成公園，只說要先綠化，再由公民討論未來用途，並說一、二殯拆除改建工程討論已久，卻都沒人要做，只有台北市長柯文哲上任後才執行，這是北市府既定重大政策，並無割稻尾問題。（編輯：方沛清）1110906