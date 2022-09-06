更多編輯台推薦新聞：
熱穹頂籠罩美西 加州北部高溫43度
國際

熱穹頂籠罩美西 加州北部高溫43度

汲取俄烏戰爭教訓 新英相特拉斯多次籲盟友助台灣防衛
國際

汲取俄烏戰爭教訓 新英相特拉斯多次籲盟友助台灣防衛

從罷工潮到反歐盟示威 能源危機讓歐洲經濟惡化恐牽動政局
國際

從罷工潮到反歐盟示威 能源危機讓歐洲經濟惡化恐牽動政局

軒嵐諾創多項紀錄 鄭明典：2022首個最強等級颱風
生活

軒嵐諾創多項紀錄 鄭明典：2022首個最強等級颱風

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播主連千毅疑涉NFT吸金詐騙 刑事局逮4人偵辦
首頁 / 政治

參訪新北公托 謝龍介：值得供台南推動參考

2022/9/6 16:30（9/6 16:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國民黨台南市長參選人謝龍介（右）6日北上參訪新北公共托育中心，請益公托政策與相關推動計畫，新北市長侯友宜（左）特別致贈育兒寶貝袋。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年9月6日
國民黨台南市長參選人謝龍介（右）6日北上參訪新北公共托育中心，請益公托政策與相關推動計畫，新北市長侯友宜（左）特別致贈育兒寶貝袋。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年9月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北6日電）台南市長參選人謝龍介今天與議員參訪新北公共托育中心時表示，首長跨局處整合的決心，對推動公托很重要；他邀不少台南北漂青年返鄉就業，都期待能在台南多設置公托才有誘因。

國民黨台南市長參選人、台南市議員謝龍介今天與部分台南市議員北上，參訪位於中和區民享市場2樓的新北市公共托育中心，聽取社會局長張錦麗簡報設置公托在政策面的困難與解決之道，作為將來推動台南市公托的參考。

張錦麗說，新北市除引進民間資源合作，也設置公共托育合作聯盟，將私立托嬰中心和居家保母一起納入，共可收托1萬8000餘名嬰幼兒，家外托育率達到42%，超過OECD（經濟合作暨發展組織）國家平均值的36%。

張錦麗說，公托政策最重要的是取得用地，實務運作上，整合規劃、工程、財務、勞務為統一委託契約，簡化採購流程，以爭取時效。人員培訓養成等，帶動私托發展和居家保母的服務品質，提升學校相關幼保科系的招生及畢業生就業機會，影響整體幼托產業的發展。

接待的新北市長侯友宜表示，從前市長朱立倫任內開始推動，以市場閒置空間、學校多的空間教室、公益回饋空間著手，甚至工業區都進駐設立。另並尊重專家的專業，以同理心瞭解家長接送的配套措施，民國110年起迄今已完成106家公托，預計今年底會設立完成120家公托。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

謝龍介稱讚說，新北市在短短4年內可設置60家公托，關鍵在於首長的態度，首長的態度對了，整合跨局處合作，成績就出來了，「毋通提籃假燒金，有嘴無心」，這樣市政就做不好。

謝龍介說，他接觸一些北漂的台南市青年，邀請他們返鄉打拚，但都反映希望能在台南建設公托，才能放心回鄉將孩子安全送托。他並沒有指責台南市府的意思，但做得不好的地方透過媒體報導，對照新北市有這些成績，台南市值得更好。（編輯：李錫璋）1110906

國民黨台南市長參選人謝龍介（2排右）6日北上參訪新北公共托育中心，新北市長侯友宜（2排左）親自接待，兩人一同參觀中心內部托育狀況。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年9月6日
國民黨台南市長參選人謝龍介（2排右）6日北上參訪新北公共托育中心，新北市長侯友宜（2排左）親自接待，兩人一同參觀中心內部托育狀況。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年9月6日
謝龍介
台南議員106人搶57席 永康15人登記最多 謝龍介完成台南市長參選登記 台灣基進抗議
張錦麗
孫女說溜嘴「阿嬤躲冰箱」 家暴案外案冰屍5年 老婦遺體冰箱藏5年 新北：疑家屬企圖詐領補助
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族