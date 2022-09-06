參訪新北公托 謝龍介：值得供台南推動參考

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（中央社記者黃旭昇新北6日電）台南市長參選人謝龍介今天與議員參訪新北公共托育中心時表示，首長跨局處整合的決心，對推動公托很重要；他邀不少台南北漂青年返鄉就業，都期待能在台南多設置公托才有誘因。

國民黨台南市長參選人、台南市議員謝龍介今天與部分台南市議員北上，參訪位於中和區民享市場2樓的新北市公共托育中心，聽取社會局長張錦麗簡報設置公托在政策面的困難與解決之道，作為將來推動台南市公托的參考。

張錦麗說，新北市除引進民間資源合作，也設置公共托育合作聯盟，將私立托嬰中心和居家保母一起納入，共可收托1萬8000餘名嬰幼兒，家外托育率達到42%，超過OECD（經濟合作暨發展組織）國家平均值的36%。

張錦麗說，公托政策最重要的是取得用地，實務運作上，整合規劃、工程、財務、勞務為統一委託契約，簡化採購流程，以爭取時效。人員培訓養成等，帶動私托發展和居家保母的服務品質，提升學校相關幼保科系的招生及畢業生就業機會，影響整體幼托產業的發展。

接待的新北市長侯友宜表示，從前市長朱立倫任內開始推動，以市場閒置空間、學校多的空間教室、公益回饋空間著手，甚至工業區都進駐設立。另並尊重專家的專業，以同理心瞭解家長接送的配套措施，民國110年起迄今已完成106家公托，預計今年底會設立完成120家公托。

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謝龍介稱讚說，新北市在短短4年內可設置60家公托，關鍵在於首長的態度，首長的態度對了，整合跨局處合作，成績就出來了，「毋通提籃假燒金，有嘴無心」，這樣市政就做不好。

謝龍介說，他接觸一些北漂的台南市青年，邀請他們返鄉打拚，但都反映希望能在台南建設公托，才能放心回鄉將孩子安全送托。他並沒有指責台南市府的意思，但做得不好的地方透過媒體報導，對照新北市有這些成績，台南市值得更好。（編輯：李錫璋）1110906