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私校退場第2波專輔學校 中州科大、台灣首府大學入列
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專訪談2024不同解讀 侯友宜：面對市政勇於承擔

2022/9/7 12:09（9/7 12:31 更新）
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新北市長侯友宜（左）7日主持市政會議後接受媒體聯訪表示，面對新北市政就是要勇於承擔責任，樂於接受挑戰，全力以赴。中央社記者王鴻國攝 111年9月7日
新北市長侯友宜（左）7日主持市政會議後接受媒體聯訪表示，面對新北市政就是要勇於承擔責任，樂於接受挑戰，全力以赴。中央社記者王鴻國攝 111年9月7日
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（中央社記者王鴻國新北7日電）新北市長侯友宜今天說，面對新北市政就是要勇於承擔責任，樂於接受挑戰，全力以赴；他會把握現在，努力做事，好好讓市民看新北市的進步。

根據中國時報今天報導，侯友宜接受專訪時表示，過去若沒有好好把握當下，絕對不會有今天，怎麼有人想到警察會當到市長，面對時報記者專訪詢問未來是否願扛下2024年重擔，侯友宜回答說，勇於承擔責任、熱於接受挑戰、全力以赴、不計成敗。

侯友宜今天主持市政會議後接受媒體聯訪時，媒體詢問沒有迴避記者所提願扛2024年重擔問題，是否代表若獲國民黨中央2024提名就會出來選的意思，侯友宜表示，在自己工作崗位上好好做事，這才是他應扮演的角色。

針對媒體追問，侯友宜說，他現在是新北市長，面對新北的市政，就是要勇於承擔責任，樂於接受挑戰，全力以赴。

媒體提問未來是警察或醫生會先當上總統，侯友宜表示，職業有不同類別，都應受同等尊重。「我們好好做事吧，事情做好最重要」。（編輯：方沛清）1110907

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