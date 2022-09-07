鄭運鵬：擔任公職後不應也不行有任何兼職

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（中央社記者吳睿騏桃園7日電）國民黨桃園市長參選人張善政擔任宏碁獨董引發爭議，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天說，擔任公職後就不應也不行再擔任包含獨立董事或經營企業，所以他擔任立委沒有任何兼職。

鄭運鵬上午前往桃園區唐老壓經絡調理館進行疫後復甦產業關懷參訪，對於記者詢問，如何看待國民黨桃園市長參選人張善政以當獨董跟選市長是兩回事，來迴避辭獨董問題。鄭運鵬表示，擔任公職後就不應也不行再擔任包含獨立董事或經營任何企業，所以他擔任立委也沒有任何兼職。

鄭運鵬指出，張善政似乎已經習慣高薪，希望能嚴肅看待公費的研究委託案，職務過去所享受各種公司單位的優厚待遇，不要變成他把事情輕描淡寫、不以為然甚至講成是競爭對手的扭曲跟抹黑，希望態度要更誠懇。

鄭運鵬說他沒有做民調，也不是來逆轉而是來擴大領先，對於各方的民調都會參考，民調對他來說不是壓力或指標，會當作參考每天努力，他的心態上是當成「打平落後一點點」才有警覺性，也是每次參選隨時警惕自己的原則。

對於記者詢問，如何看待張善政沒有說清楚卻又參選。鄭運鵬說，其實張善政對幾個主要議題的質疑，都以在臉書上說明過回應，但「有講跟沒講一樣，全部都是形容詞」，都沒有交代清楚，他可以拿出資料好好比對說明，選舉就是誠懇讓市民朋友看到他的能力與成績，可以用最正面公開的態度好好說明。

對於張善政下午將發表政見。鄭運鵬表示，「我的政見在臉書、拜會、正式的記者會等場合，都看得到團隊在托育、捷運、桃園要面臨的全世界觀光開放衝擊、搶人才、解決缺工問題，幾乎是我們天天的工作，民眾可以上網查沒有問題」。（編輯：方沛清）1110907