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國民黨放寬為非黨提名人輔選 經專案同意不算違紀

2022/9/7 17:03
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（中央社記者劉冠廷台北7日電）國民黨中常會今天通過111年地方公職人員選舉黨員行為規範，明訂黨員不得為非國民黨提名候選人輔選，但若經縣市黨部專案同意者不在此限。此外，國民黨預計明天召開考紀會，處理苗栗縣議長鍾東錦違紀參選。

國民黨今天召開中常會，通過「中華民國111年地方公職人員選舉中國國民黨黨員行為規範」，明定黨員未經提名（徵召、核准）者不得登記參選，違者將一律開除或撤銷黨籍。

國民黨在107年九合一選舉時，通過的黨員行為規範，明訂各級黨部發現有黨員違紀行為者，應即蒐集事證，依黨紀處理程序議定處分，陳報中央核定。今天通過的規定，不同之處在於若發現黨員有違紀行為，簡化地方黨部處理程序，直接回歸黨員違反黨紀處分規程議處。

中常會今天通過的行為規範也明定，黨員不得為非國民黨提名（徵召、核准）候選人公開站台、動員掃街及其他公開助選行為或擔任競選組織職務，但若經縣市黨部專案同意者不在此限。

國民黨考紀會主委李貴敏受訪時表示，由於黨員對幫忙候選人站台有很多疑慮，過往類似情況都是停權；與其事後處理，不如事前先說明規定，因此修改規定，經縣市黨部專案同意就不算違紀，但如果有其他違紀行為，還是會回歸黨紀處分。

此外，鍾東錦已登記參選苗栗縣長，國民黨最快明天召開考紀會處理，李貴敏表示，目前中央考紀會尚未收到地方黨部考紀會的案子或相關資料。

不過，據了解，國民黨中央考紀會已預訂8日開會，待地方黨部將相關案件送黨中央後，就會處理。（編輯：謝佳珍）1110907

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