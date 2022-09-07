六師後援會成立 林佳龍：專業帶領新北真正升格

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民進黨新北市長參選人林佳龍（右4）7日宣布「六師後援會」正式成立，並表示有專業相挺，一定能讓新北真正升格又升級。中央社記者王鴻國攝 111年9月7日

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（中央社記者王鴻國新北7日電）民進黨新北市長參選人林佳龍「六師後援會」成立，包括建築師、會計師、律師、醫師、中醫師及牙醫師多人到場力挺；林佳龍表示，專業相挺，一定能讓新北真正升格又升級。

林佳龍今天選舉行程不斷，上午到樹林圳福市民活動中心和長輩共餐，並表示，他若當選市長，從補助65歲以上長輩裝假牙、提高重陽敬老金及廣設24小時住宿型長照中心等願景，都會逐一來完成，把敬老福利做到好。他下午參與建築師、會計師、律師、醫師、中醫師及牙醫師多人組成的「六師後援會」成立大會，並為後援會總會長、立委邱泰源授戰旗並高呼「新北大翻新，專業來相挺」口號，現場凍蒜聲不斷，場面熱烈。

邱泰源表示，六師每次選舉絕對不會袖手旁觀，一定會站出來協助真正能為民做事的候選人，如果林佳龍擔任新北市長，絕對是市民之福，全力支持林佳龍所提出好的城市願景。

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林佳龍表示，看到六師來相挺，讓作為教師的他更有動力，「有你們站在旁邊，也定義了這次新北大翻新」，新北市升格直轄市，不是舊的台北縣，是新的台北市，專業相挺，一定能讓新北真正升格又升級。

林佳龍說，現在是城市脫胎換骨時刻，專業人士站出來，希望打造新北市成為首都圈核心都市，也要成為智慧城市、宜居城市，透過招商增加工作機會，也要發展觀光，讓各區域的市民都能安居樂業。借助六師相挺，讓新北大翻新。（編輯：李錫璋）1110907