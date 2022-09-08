更多編輯台推薦新聞：
力抗氣候變遷 荷蘭城市將禁止公開刊登肉品廣告創全球首例
國際

力抗氣候變遷 荷蘭城市將禁止公開刊登肉品廣告創全球首例

金鐘獎第57屆完整入圍名單一次看
娛樂

金鐘獎第57屆完整入圍名單一次看

曾虛白新聞獎報名件數創新高 入圍名單出爐
生活

曾虛白新聞獎報名件數創新高 入圍名單出爐

影片／傘兵秦良丰用盡全身力氣學步車復健 父高興又不捨
政治

影片／傘兵秦良丰用盡全身力氣學步車復健 父高興又不捨

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

立委憂學童體適能仰臥起坐傷身 體育署擬以捲腹取代

2022/9/8 11:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北8日電）時代力量立委王婉諭今天表示，體適能中的屈膝仰臥起坐恐造成學童運動傷害，呼籲體育署檢討改善。體育署學校體育組副組長潘婉馨說，體育署一直在檢討及調整，捲腹就是未來方向，預計年底可完成初步準備計畫。

王婉諭、時代力量桃園市議員參選人呂宇晟今天在立法院召開記者會，呼籲體育署應滾動式修正相關體適能檢測，並邀請教育部體育署學校體育組副組長潘婉馨與會。

曾是健身教練的呂宇晟指出，體適能中的仰臥起坐，很多學童為了要在一分鐘做多次數，結果造成身體的穩定性很差，反而對身體造成傷害，呼籲體育署盡快改善或廢除這樣的檢測。體適能的美意是促進國民運動，千萬不要變成運動傷害的幫兇。

王婉諭表示，2016年高雄國軍總醫院就提出仰臥起坐容易造成下背部傷害，美軍也考慮廢止，加拿大軍隊更已排除仰臥起坐訓練。若連要求體能的軍隊都開始在檢討仰臥起坐時，包含在教育中的體適能也應該調整。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

王婉諭指出，過去體育署曾表示會研議更改教學方法，但6年過去了，目前在體適能仍在推動仰臥起坐，並要求學生積極練習。目前國中會考有11個學區在超額比序的項目中納入健康體適能，但學童在沒有正確認知及不當操作下，為追求成績，很可能就會造成運動傷害。

潘婉馨指出，屈膝仰臥起坐在未經良好的指導下，確實會有潛在的運動傷害風險，體育署自民國109年就在檢討及調整，例如捲腹就是未來的方向，原本去年底就要完成作業流程，但受限於疫情，預計今年12月就可以完成初步準備計畫，並在6個月後至1年內完成辦法修正，實施新的體適能。（編輯：郭無患）1110908

王婉諭
立法院組聯合國視導團 赴紐約為台灣發聲 談居住正義 立委籲公辦都更應有一定比例做社宅
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族