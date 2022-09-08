立委憂學童體適能仰臥起坐傷身 體育署擬以捲腹取代

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（中央社記者王承中台北8日電）時代力量立委王婉諭今天表示，體適能中的屈膝仰臥起坐恐造成學童運動傷害，呼籲體育署檢討改善。體育署學校體育組副組長潘婉馨說，體育署一直在檢討及調整，捲腹就是未來方向，預計年底可完成初步準備計畫。

王婉諭、時代力量桃園市議員參選人呂宇晟今天在立法院召開記者會，呼籲體育署應滾動式修正相關體適能檢測，並邀請教育部體育署學校體育組副組長潘婉馨與會。

曾是健身教練的呂宇晟指出，體適能中的仰臥起坐，很多學童為了要在一分鐘做多次數，結果造成身體的穩定性很差，反而對身體造成傷害，呼籲體育署盡快改善或廢除這樣的檢測。體適能的美意是促進國民運動，千萬不要變成運動傷害的幫兇。

王婉諭表示，2016年高雄國軍總醫院就提出仰臥起坐容易造成下背部傷害，美軍也考慮廢止，加拿大軍隊更已排除仰臥起坐訓練。若連要求體能的軍隊都開始在檢討仰臥起坐時，包含在教育中的體適能也應該調整。

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王婉諭指出，過去體育署曾表示會研議更改教學方法，但6年過去了，目前在體適能仍在推動仰臥起坐，並要求學生積極練習。目前國中會考有11個學區在超額比序的項目中納入健康體適能，但學童在沒有正確認知及不當操作下，為追求成績，很可能就會造成運動傷害。

潘婉馨指出，屈膝仰臥起坐在未經良好的指導下，確實會有潛在的運動傷害風險，體育署自民國109年就在檢討及調整，例如捲腹就是未來的方向，原本去年底就要完成作業流程，但受限於疫情，預計今年12月就可以完成初步準備計畫，並在6個月後至1年內完成辦法修正，實施新的體適能。（編輯：郭無患）1110908