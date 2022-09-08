考選部新建國考闈場及數位考場 預計117年完工

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北8日電）考選部今天說，為增加辦理國考的彈性，建置現代化闈場與數位多功能考場，有迫切及必要性，預計興建13樓層「國家考試闈場及數位多功能考場大樓」，112年設計規劃、預定117年完工。

考選部透過新聞稿表示，今天在考試院會中以「國家考試闈場及數位多功能考場興建規劃案辦理情形」為題，進行專案報告。

考選部說，隨著數位科技及網路快速發展，多元考試取才已成為主流，產製試題、應試的場地及相關設施也應適時調整、變革與創新。目前國家考試闈場及國家考場啟用已逾20多年，早年規劃的空間配置及軟硬體設施，已無法符應現今資訊新科技技術發展的環境，難以全面性照顧身心障礙應考人權益。

考選部表示，如遇天災、意外事故及傳染性疾病疫情等突發狀況，需緊急洽借闈場、借用學校作為試場時，又因其他機關、學校的闈場地理位置過遠、設施設備不足，或原洽借學校檔期已滿無法調整，導致闈場、試區調度困難。為增加辦理國考的彈性，建置與時俱進的現代化闈場與數位多功能考場，有其迫切及必要性。

考選部指出，將利用一塊產權完整的國有空地，興建一棟地上13樓層、地下3樓層的「國家考試闈場及數位多功能考場大樓」，採鋼筋混凝土RC興建，工期預計6年，將在112年設計規劃、預定117年完工。

考選部說，新建大樓除建置3個樓層的65人型闈場外，其餘10個樓層分別作為電腦化測驗試場、數位化口試、實地測驗及身障示範試場，以強化多元考試評量的信度與效度。

考選部指出，與會考試委員對於考選部推動的建設計畫，都表示肯定，也對後續興建提出建議，期待新闈場及新考場建置，能結合現代化資訊科技，達成國考更數位化及多元化目標。（編輯：林興盟）1110908