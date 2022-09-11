鄭運鵬參選桃市長滿月 盼往擴大領先方向續努力

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（中央社記者吳睿騏桃園11日電）民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天指出，從媒體公開及內部民調參考，他發現有擴大領先趨勢，現在參選剛好滿1個月，目前進度都有按部就班地走，會往擴大領先的方向繼續努力。

桃園市長鄭文燦與鄭運鵬上午前往桃園區共同出席黃姓宗親會總會「第三屆第一次會員代表大會」。鄭文燦在會前接受媒體聯訪表示，民進黨每2個星期會做1次內部參考民調，鄭運鵬的支持度確實穩定上升，一點都沒有落後。

鄭文燦指出，目前是微幅領先1、2個百分點的狀態，不過還在誤差值的範圍內，所以團隊會步步為營把領先的差距拉開。

鄭文燦說，中秋節到各地參加活動都可發現，鄭運鵬支持度及歡迎度都滿高的，希望透過一步一腳印的競選方式，讓大家看到能接下市政棒子的鄭運鵬，讓選民對鄭運鵬的凝聚力不斷提高。

鄭運鵬表示，在鄭文燦2屆桃園市長的好成績下，相信市民對他的認同會在短時間內被看到，呈現在民調上若有拉鋸或拉開都是很合理的發展，畢竟中央跟地方都有很好的成績。

鄭運鵬指出，自己的心態，是假設每一天都當成打平或落後一點點情況下，積極與團隊一起努力，做法、心態上雖保守，但會往擴大領先的方向繼續努力。

對於記者關心他的喉嚨狀況，鄭運鵬說，「燒聲」的狀況大概2個星期，身體還在適應，2週前是一早起床沒聲音，中午就慢慢好轉，大概是選舉初期身體較累的關係；現在是早上起來好一些，過了中午講話太多就開始沒聲音，但相信一下就會好了。

鄭運鵬表示，昨天民進黨籍立委林靜儀也建議他要多休息、吃消炎藥及類固醇，不過他盡量努力讓市民朋友多看到，喉糖、喉片及各種秘方都有，會在車上盡量多吃一點。

他指出，「支持度可以提升，喉嚨有點失聲就是小事情，我們就繼續加油」。（編輯：戴光育）1110911