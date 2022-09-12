研究計畫終生保密？ 鄭運鵬請張善政別胡說八道

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（中央社記者吳睿騏桃園12日電）民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天表示，對於國民黨桃園市長參選人張善政把農委會研究計畫爭議說明推給保密條款感到不解，農委會也沒有說這是終生保密，「請他不要胡說八道」。

鄭運鵬上午前往台北市參加廣播節目錄音，錄音前接受媒體聯訪。記者詢問，如何看待張善政昨天說政府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗採購資料封存30年啟人疑竇，但面對自己的研究報告時卻說當時合約內對宏碁股份有限公司有要求終生保密。

對此，鄭運鵬說，張善政推拖拉不願意公開面對新台幣5736萬元研究案easy money的醜聞，張善政所講的終生保密並不是研究案終生保密，而是與宏碁公司可能有簽署某些職務上保密條款。

他表示，對於終生保密條款，團隊予以尊重，但是請張善政把合約拿出來，看看到底簽了什麼保密條款，絕對不會是研究案要終生保密。

鄭運鵬說，參選就要透明，被質疑就要公開，市民、媒體有知的權利，希望張善政不要講些大家聽不懂的事，與其講那些沒有人聽得懂的理由，不如就花1個小時的時間好好公開所有資訊，「牙膏自己擠、證明自己很乾淨」。

他指出，2個星期過去了，張善政沒有做任何自清的行為，只講一些形容詞，他認為這是包含很多國民黨支持者對張善政有點不滿及失望的原因。

鄭運鵬表示，研究案應該沒什麼見不得人的，不懂張善政推給與宏碁公司的條款用意為何，其中可能有些薪資待遇是有保密，但絕不會是政府標案，這點張善政誤解很大或者誤導很大。

鄭運鵬希望張善政出示保密條款說明清楚，農委會也沒有說這是終生保密，「請他不要胡說八道」。（編輯：戴光育）1110912