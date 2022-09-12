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賴清德：推動跨域整合 台灣必成精準健康產業重鎮

2022/9/12 13:18
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（中央社記者陳俊華台北12日電）副總統賴清德今天說，期盼未來能善用健康大數據、人工智慧及資通訊技術產業等科技的跨域整合，讓醫療精準化、健康數位化，台灣必然會成為全球精準健康產業的重鎮。

賴副總統上午出席「藥品實施GMP40週年暨PIC/S入會10週年論壇」致詞時表示，他要代表總統蔡英文感謝大家的努力，特別要感謝醫藥界40年來，從GMP、cGMP、到國際PIC/S GMP的推動實施，製藥產業都非常支持政府政策。

賴副總統說，製藥產業面對挑戰，也不斷投入設備，提升製藥水準，除了展現製藥界的韌性以及對製藥品質的堅持，也造福民眾健康，讓台灣的藥品與國際接軌，行銷到世界上130個國家，非常不容易。

賴副總統指出，衛福部及全體員工辛苦推動政府相關政策，針對未來展望做了很好安排。他要代表蔡總統勉勵衛福部進一步攜手製藥界共同努力，持續在人才、智財、法規環境、資金、資源、選題等6大方向，持續投入更多心力。

賴副總統表示，依工研院報告推估，2020年全球精準健康產業的產值達3198億美元，且每年以12.8%的年複合成長率成長。如果以此速度推估，2025年的全球精準健康產業產值，可達約5847億美元。

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賴副總統說，這也是蔡總統在2020年5月20日就職演說中，提出「六大核心戰略產業策略」，其中包含「台灣精準健康產業」的原因。推動「台灣精準健康產業」的發展，主要奠基在醫療服務的專業、生物科技及ICT等3個產業。

賴副總統表示，台灣社會經幾十年的努力，已相當具有競爭力，未來大家如果可推動跨域整合，善用健康大數據、人工智慧及ICT產業等科技，並持續在GMP或PIC/SGMP的深厚基礎上推動，讓醫療能精準化、健康能數位化，相信持續努力，台灣必然會成為全球精準健康產業的重鎮。（編輯：蘇志宗）1110912

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