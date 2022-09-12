蔣萬安：成立雙北運輸委員會 與侯友宜溝通順暢

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國民黨台北市長參選人蔣萬安（前）12日在台北出席2022三合一選舉台北市里長提名同志造勢大會，為黨籍里長參選人站台，並請託大家當他的分身，幫忙拉票。中央社記者張皓安攝 111年9月12日

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（中央社記者劉世怡台北12日電）民進黨台北巿長參選人陳時中跟新北巿長參選人林佳龍規劃一個平台合作。國民黨台北市長參選人蔣萬安今天表示，和侯友宜會成立雙北運輸委員會，有很多意見交換，保持溝通順暢。

蔣萬安今天在出席「2022三合一選舉台北市里長提名同志造勢大會」接受媒體聯訪。

媒體問，陳時中跟新北巿長參選人林佳龍有規劃一個平台合作，他跟侯友宜也有合作嗎？蔣萬安表示，之前有宣布會成立一個雙北運輸委員會，接下來會就區域治理的議題共同討論，例如交通、教育、居住、環保等議題，都有做很多意見交換，他和侯之間保持非常暢通的溝通管道，未來若當選巿長，一定是跟新北更緊密結合，這點無庸置疑。

媒體詢問，今天跟里長合體拍照，但部分里長是使用無黨籍身分參選，會不會擔心被拔樁。蔣萬安表示，尊重每位里長，因為他們最了解在地的情況，民眾的需求，非常感謝里長長期以來扮演巿政末稍神經角色，協助台北巿政的推動，為台北巿民謀取福利。

此外，媒體問到，外界形容無黨籍台北巿長參選人黃珊珊像變色龍，與柯文哲或宋楚瑜關係方面，她都不說清楚。

蔣萬安指出，完全尊重她用哪個黨的身分或是無黨籍來參選，但過去做過的事情，說過的話，都可以受到大眾檢驗，是不是變色龍，由大家來公評。（編輯：李亨山）1110912