張善政研究爭議案 陳吉仲：農委會沒簽終生保密

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（中央社記者楊淑閔台北12日電）國民黨桃園市長參選人張善政的農委會研究報告被爆抄襲，張善政日前說有終生保密規定。農委會主委陳吉仲今天說，這是計畫主持人跟宏碁之間的關係，農委會沒有簽終生保密規定。

張善政任職宏碁期間主持的農委會研究計畫，日前遭媒體爆料指涉及抄襲，張善政日前說，會在最適當時間點舉行記者會說明，但當時合約對宏碁股份有限公司有要求終生保密，他只能講些關鍵資訊。

陳吉仲今天出席農委會林務局「瀕危物種及重要棲地生態服務給付（生態薪水）推動方案」成果發表會，會後接受聯訪時回應，「這個應該是計畫主持人跟宏碁公司之間的關係，跟農委會沒有終生保密簽約的部分。」

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農委會已就此事展開調查，對於作業進度，陳吉仲說，依照相關流程進行中，把幾週前外界報導的疑點、以及上週報導的疑點，加上這3年的報告所有可能疑點進行釐清，會盡快讓當事人、機關提出意見。

媒體追問時程，他僅說，依照流程進行。又被問及會不會追回研究經費時，陳吉仲說，要進行到出現那種情形的時候，才會有這樣的情事要處理，目前還在進行疑點的釐清，之後會請當事人提出意見。（編輯：陳清芳）1110912