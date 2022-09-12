鄭寶清博士論文遭檢舉 中央大學收到依規定辦理

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（中央社記者吳睿騏桃園12日電）網紅四叉貓與台灣基進桃園市議員參選人藍士博，今天針對無黨籍桃園市長參選人鄭寶清的博士論文抄襲疑雲，向中央大學提交檢舉函，籲鄭寶清以同標準負起應負的學術與政治責任。

四叉貓上午與藍士博前往中央大學前召開記者會，藍士博表示，鄭寶清藉由前新竹市長林智堅論文案，與藍營媒體唱和合流，後續更以孤臣孽子的形象退黨參選桃園市長。不過鄭寶清的論文經四叉貓比對後，卻也發現多處抄襲、簡體轉繁體等有違學術論理的情形。

藍士博指出，針對社會大眾的質疑，鄭寶清反而試圖用提告的方式浪費司法資源、混淆視聽，只好與四叉貓組成「鄭寶清濫訴被告人自救會」，以求捍衛真相，讓事實說話。

藍士博說，鄭寶清所著博士論文「國營事業民營化策略－以台塩為例」與出版專書「民營化策略」經比對，發現博士論文存在許多學術瑕疵。

除少列44本參考書籍外，前40頁就有8處、16頁內容存在明顯抄襲、不當引用情況，單次抄襲最多更接近800字，「簡直可謂無書不抄，集各家大全的剪刀糨糊之作」。

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四叉貓昨天也在臉書（Facebook）發文表示，鄭寶清曾說學生論文相似度不能超過25%，結果自己的論文高達35%，還大量引述別人的著作或論文幾乎一字不改，部分未附上出處，即使附上也未標上頁碼，資料出處是英文，但英翻中可以翻得跟別人寫的碩士論文一字不差，且論文一堆錯誤，改編成書後依然有大量抄襲和錯誤。

中央大學下午表示，已接獲檢舉案，後續會依照程序辦理。（編輯：李錫璋）1110912