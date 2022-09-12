博士論文遭檢舉抄襲 鄭寶清：政黨側翼潑墨水

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無黨籍桃園市長參選人鄭寶清（左4）12日與9名桃園市各選區市議員參選人進行策略聯盟，對於博士論文抄襲疑雲，鄭寶清指出，是政治打手及政黨側翼來潑墨水。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年9月12日

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（中央社記者吳睿騏桃園12日電）無黨籍桃園市長參選人鄭寶清今天與9名桃園市各選區市議員參選人進行策略聯盟，在空戰、陸戰等團結一致。對於博士論文抄襲疑雲，他表示，是政治打手及政黨側翼來潑墨水。

鄭寶清接受媒體聯訪表示，不管是市長、議員都要團結，現在台灣政局的改變，就是深綠跟深藍都在減少，淺綠、淺藍跟中間選民在大幅增加，為人民做事的心不分顏色、政黨，忘記藍綠真正能考慮到人民的需求，就會得到人民一致的認同。

鄭寶清指出，更重要的是希望在地挺在地，了解地方的人才能為地方做事，了解人民的需求，才能創造桃園的未來。之後成員會不分彼此一致合作，在空戰、陸戰或各種拜訪都會團結一致，競選團隊名單陸續會公布，來自台灣各地不分黨派團結一致。

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對於記者詢問，網紅四叉貓與台灣基進桃園市議員參選人藍士博，今天針對鄭寶清博士論文抄襲疑雲，向中央大學提交檢舉函。鄭寶清指出，全台灣、全世界有誰會寫台鹽的改革過程，四叉貓是被豢養小野貓，只是政治的打手、政黨的側翼，只是來潑墨水而已。

對於四叉貓在臉書（Facebook）發文表示，鄭寶清真的沒有買網軍，幾個月前跟網軍公司接洽、付款，要求網軍去攻擊前新竹市長林智堅論文事件等，全都是鄭寶清老婆負責弄的。對此，競辦表示沒有要多做回應，因為相關提告都已進入法律程序。（編輯：李錫璋）1110912