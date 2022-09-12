英女王逝世 朱立倫赴英在台辦事處表達哀悼

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英國女王伊麗莎白二世辭世，國民黨主席朱立倫（圖）12日前往英國在台辦事處致意，在弔唁冊寫下對伊麗莎白二世的追思。（國民黨提供）中央社記者王承中傳真 111年9月12日

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（中央社記者王承中台北12日電）英國女王伊麗莎白二世8日辭世，國民黨主席朱立倫今天前往英國在台辦事處致意，表達對女王誠摯的哀悼之意。朱立倫表示，女王對責任、榮譽以及君主立憲制的無私奉獻，世人都將永懷於心。

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）9月8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）辭世，享耆壽96歲。

國民黨文傳會今天發布新聞稿指出，朱立倫下午親赴英國在台辦事處（British Office Taipei）向處長鄧元翰（John Dennis）致意，表達對女王誠摯的哀悼之意。

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朱立倫表示，英國女王伊麗莎白二世對英國人民及國協人民來說都是永遠的女王，她對責任、榮譽以及君主立憲制的無私奉獻，世人都將永懷於心。同時，朱立倫也希望英國國協與民主社會的朋友們節哀順變，願中華民國與英國的友誼永恆不變。

國民黨指出，朱立倫也在英國在台辦事處準備的弔唁冊（Book of Condolence）上親筆寫下對女王的追思，希望為國家及國際社會奉獻一生的女王能夠安息，而世界也永遠不會忘記女王的貢獻與付出。（編輯：林興盟）1110912