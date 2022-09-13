柯志恩公布官網及競選主視覺 要讓市民更認識她

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（中央社記者蔡孟妤高雄13日電）國民黨高雄市長參選人柯志恩今天宣布成立官網，並公布競選主視覺設計；她說，接下來會透過發表政見、經營社群及面對面宣講等方式，讓市民更認識她並了解她的政見和願景。

柯志恩今天上午舉行記者會，說明高雄市長選戰後續規劃，她說，未來每週會透過記者會或直播節目「Meta高雄」的方式公布政見，希望透過正面政策討論，讓高雄市民知道柯志恩可以帶領高雄走向更好未來。

柯志恩還說，未來會更積極經營臉書（Facebook）、IG、LINE等社群平台，與更多中間、年輕族群對話；此外，也會和民間團體等攜手合作不同主題演講，並陸續在各區街邊、廟口、巷弄進行中小型宣講，「再遠、再綠的地方，我都會去」。

柯志恩表示，今天宣布官網正式成立，會把政見做更清楚描述，讓民眾了解她的願景。她並預告，30日會舉行一場大型宣講活動，之後會另外開記者會說明，目前仍在籌備中。

柯志恩競選總部總幹事吳怡玎說，柯志恩官方網站網址是k100.tw，呼應「選擇柯志恩，高雄一百分」主張，網站有包括政見論述、志工招募、小額捐款及社群連結等。

柯志恩競選總部發言人李明璇則說明競選主視覺，是以「恩」字作為主體，不只是柯志恩的名字，也象徵南部人重恩義的一面；恩的上半部以房屋造型設計，中間有個K字，下半部則是心，傳達柯志恩以恩情、家、心等元素，作為競選主軸。

對於民進黨對手、高雄市長陳其邁昨天表示，將在高雄市議會市政總質詢結束後，開始規劃選戰行程，柯志恩接受媒體聯訪時說，每個參選人都有自己步調，但其實陳其邁早已啟動選戰模式，「我不覺得會有質詢前後的差別」。

最近陸續有民調公布，柯志恩說，所有民調都是參考，會平常心看待，然後照自己腳步邁進；對於媒體人周玉蔻在臉書批評慈濟，柯志恩說，慈濟是秉持慈善心做事，隨意延伸批判並不恰當，周玉蔻的言論，社會自有公斷。（編輯：陳仁華）1110913