鄭運鵬：張善政提終生保密是推託 應公開釋疑

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（中央社記者葉臻桃園13日電）民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天表示，國民黨桃園市長參選人張善政似乎自創終生保密條款，這是有所隱瞞、不便公開之下的推託之詞，希望張善政不要再閃躲，把研究計劃案爭議公開講清楚。

張善政研究計畫遭指涉抄襲，農委會主委陳吉仲昨天指出，農委會沒有簽終生保密規定。對此，張善政昨天表示，最好的做法就是請農委會公開合約讓各界檢視，看是否有保密條款。

鄭運鵬今天上午出席行程後接受媒體聯訪指出，終生保密條款似乎是張善政自己創造出來的，農委會是合約的甲方、財產權屬於他們，農委會都說已經結案、沒有保密的義務及規定，很顯然是張善政可能自己有所隱瞞、不便公開之下的推託之詞。

鄭運鵬說，到底是張善政有秘密不敢、不能講出來，還是宏碁那邊有跟張善政要求，「自己讓別人擠牙膏，不如自己把牙膏擠出來，證明清白」，希望張善政不要用各種形容詞、理由閃躲，說明會到現在一場都沒有開過，媒體也已經揭露了，到底是誰要保密什麼？請張善政公開講清楚。

媒體詢問，有媒體民調，鄭運鵬和張善政的距離有拉近，是不是代表綠營開始回流。對此，鄭運鵬表示，每家的民調狀況不同，但在他看來，趨勢一致的是，「我們已經很穩定地在拉近，甚至是領先」，可見這段時間的選舉節奏及活動、政策有獲得認同。

媒體提問，對於無黨籍桃園市長參選人鄭寶清昨天說要當無黨籍議員的母雞，結果有議員馬上PO文否認結盟的看法。

鄭運鵬回答，對他來說，選舉是一件正面、歡樂的事，所以他選舉過程裡面不勉強別人，避免造成別人的困擾；選舉過程溝通得很好，未來市政才會溝通得好，這件事上可能兩邊有點誤會，相信雙方都沒有惡意。（編輯：戴光育）1110913