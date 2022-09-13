陳時中臉書誤植部落客照片 黃珊珊：由小見大

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無黨籍台北市長參選人黃珊珊（圖）13日在競選總部舉行「智慧城市」政見發表記者會，以圖表說明各項政策願景。中央社記者裴禛攝 111年9月13日

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（中央社記者黃麗芸台北13日電）民進黨台北市長參選人陳時中臉書團隊小編誤用美食部落客圖片，陳時中今天致歉。無黨籍台北市長參選人黃珊珊說，若連這種小事都做不好，如何相信他將來可以管理一個市政府。

陳時中昨天赴萬華廣照宮參香後前往家香味食堂品嘗滷肉飯、羹湯等家常料理，小編晚間在臉書PO出數張照片與網友分享，卻被發現其中一張照片來自部落客「小可愛阿貴」的文章惹議；陳時中今天道歉。

黃珊珊上午舉行「智慧城市」政見記者會，媒體會後聯訪詢問陳時中團隊誤用照片一事。

對此，黃珊珊表示，人（陳時中）都已經到現場，為何還要盜圖？自己實在想不通，不是要把事情做好嗎？若這麼點小事都做不好，如何相信他將來可以管一個市政府。

媒體問採購疫苗案，陳時中說自己絕對不可能去擋疫苗，認為黃珊珊相關批評是想模糊北市停滯8年的焦點，且有議員稱實際是北市府自砍預算？黃珊珊表示，若陳時中說他沒有擋，「很好啊，但是他要告訴我們是誰擋的」，且若有人去擋疫苗，此事才是最嚴重的。

黃珊珊認為，去年疫情期間大家都很辛苦，相信台北人並未忘記去年5到7月三級警戒情形，重點在於「有沒有做、自己最清楚」。

她說，北市府去年本就和很多廠商開視訊會議和進行協商，價錢、貨（疫苗）和時程都確認過，但詢問中央卻得到已訂購疫苗、請北市不要再買的回覆，所以北市府才在相關預算編完後，拿中央公文向議會報告，請議會刪除預算，過程就是如此。

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黃珊珊指出，重點在於買疫苗是中央的權責，民間要買有沒有卡？做事的人最清楚，若沒有卡非常好，但請告訴大家是誰卡的。

有媒體詢問，北市去年6月爆發好心肝診所私打疫苗事件，但黃珊珊迄今未解釋清楚民間友人BEN的身分？黃珊珊表示，法院已對此案做裁決。BEN是自己友人，只是轉達好心肝想當特約診所，不是幫忙、也沒有要疫苗，自己也沒有施壓衛生局任何人將疫苗給好心肝診所，此事已釐清。（編輯：李亨山）1110913