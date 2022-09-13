黃珊珊提智慧城市政見 翟本喬現身力挺

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（中央社記者黃麗芸台北13日電）無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天提出「智慧城市」政見，並推元宇宙概念設計的「虛擬競選總部」，體現開放政府、全民參與理念，台北市政府市政顧問翟本喬現身力挺提建言。

黃珊珊上午舉行第三場政見記者會「智慧城市－首都再進化」，並與翟本喬共同暢談台北智慧城市願景。

黃珊珊開場就先透過大螢幕秀出「虛擬競選總部」畫面，她指出，這是透過元宇宙概念所設計呈現，市民可用第一人稱視角自由移動、觀看各項關心政見及市政願景藍圖，同時也可查看重大討論議題，虛擬總部中還設有「數位首都候選人專區」，台北市各區參選人都可自行登錄相關參選資料供選民參考。

她說，政府的角色就是建立公正、方便平台並提供民間參與，「虛擬競選總部」未來將發展成為「智慧政府元宇宙」，開放作為市民針對市政議題提案討論的平台，讓智慧城市更貼近市民生活，落實「開放政府、公開透明、全民參與」理念。

在推動過程中，黃珊珊表示，注入新的元素概念，例如「自願式實名制」有助確保公民參政平台的品質；「使用者體驗」目的就是讓市民透過虛實合一模式，對自身相關市政提出意見或政策提案，並舉台北市立第一殯儀館拆除後的用地使用規劃，未來就是個很好的討論主題。

黃珊珊指出，現行的智慧治理基礎就是將台北作為生活實驗室（Living Lab），透過引入民間業者創意與資源，可為各類市政提出解決方案，並舉北市截至今年6月止共專案推動284件計畫，包括智慧垃圾回收整合服務站、智慧號誌等都是重要案例。

她還提到，北市府大數據中心在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間也發揮整合跨域數據，進而輔助北市府分析及決策，原先的疫情儀表板預計將轉型成更全面的社會安全儀表板。

另外，「台北通」目前為單一識別服務平台建立市民數位ID（個人身分識別）與認證機制，未來將推「台北通2.0」，進一步整合擴大卡證及市政服務，市民一機在手如同手握市政服務鑰匙，讓市政服務及場域通行無阻。

在利用智慧城市作為主題與世界城市交流方面，黃珊珊表示，由台北市倡議成立的全球智慧城市聯盟（PoC）於公元2019年3月成立，現全球已有94個城市參與、會員達217個，促成政府、產業與NPO（非營利組織）會員合作跨城市概念性驗證計畫，且透過國際合作帶動台灣智慧城市產業輸出，讓世界更能看見台灣。

翟本喬補充指出，台北市發展智慧城市，應著重在「擴大公民參與，加強互動平台」與「著重行政流程改進、減少市民麻煩」以及「以公民提案充實局處案源」等3面向，讓智慧城市與市民更貼近，且一個人的智慧比不過群體智慧，透過全民參與可更完備市政政策。

媒體會後詢問，翟本喬現身是否意味加入競選團隊，以及競選總幹事人選是否已底定？

對此，黃珊珊表示，翟本喬長期擔任市政顧問，也是政策請益對象及重要朋友，所以希望多多借重他的長才。25日將成立競選總部，屆時會對外公布競選總幹事人選。（編輯：戴光育）1110913