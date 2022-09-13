藍批治安崩壞 內政部：以快速破案為目標安定民心

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（中央社記者劉冠廷、陳俊華台北13日電）面對治安事件頻傳，國民黨文傳會副主委王鴻薇與新北市議員候選人黃心華今天身穿防彈背心召開記者會，直指政府治理下，治安大崩壞，內政部長徐國勇「尸位素餐」，應立即下台。

對此，內政部表示，治安維護議題，個案部分，宜朝強力督飭各地方警政機關全力偵辦，快速破案為目標，以安定社會民心為方向回應。

內政部說，通案部分，針對國內整體犯罪打擊，包含組織犯罪或金融詐欺等，進行整體策略規劃，並積極推動，強化治安穩定提升為方向。

國民黨今天上午召開「治安大崩壞，刑案數年增率高達二位數」記者會，王鴻薇、黃心華都穿著防彈背心出席，王鴻薇說，這幾個月來，社會處處有槍，「死了那麼多條人命，台灣現在要變成美國了嗎？」徐國勇根本就是「尸位素餐」，若在前總統馬英九政府時代，這樣的內政部長要下台超過10次。

王鴻薇表示，前聯電董事長曹興誠日前穿防彈背心開記者會，說要捐錢訓練民間勇士，但曹興誠應該先捐錢給前線的警察，讓警察有充足的裝備對付歹徒；而曹興誠穿防彈背心開記者會，這也是在打臉徐國勇，表示台灣治安敗壞。

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黃心華則說，過去4個月台灣刑案總數年增率都高達2位數，甚至7月的年增率總計達到43.49%，這凸顯目前治安淪落程度。在竊盜、詐欺、一般傷害等，過去4個月的年增率平均值，高達26.9%、24.7%、23.1%，這讓人觸目驚心，年輕人自殺率也創下13年來的新高。

黃心華認為，政府應重視警政和獄政的管理，面對多元的犯罪型態，要讓員警具備辨識高風險歹徒，以及有近身攻防的裝備。還要重視年輕族群自殺死亡率攀升的狀況，如果無法改善年輕族群的憂鬱和自殺狀況，在長期身心不健康的累積下，有可能衍生出更嚴重的犯罪。（編輯：翟思嘉）1110913