鄭竹梅質疑當年拘提鄭南榕 侯辦：尊重各種觀點

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鄭南榕事件再掀討論，民進黨立委蘇巧慧（右）13日與鄭南榕基金會董事鄭竹梅（左）等人在立法院舉行記者會，要求新北市長侯友宜拿出面對鄭南榕事件的勇氣，不要到處閃躲，甚至試圖利用此事攻擊對手。中央社記者郭日曉攝 111年9月13日

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（中央社記者王揚宇、王鴻國台北13日電）新北市長參選人林佳龍及侯友宜12日就鄭南榕議題交鋒。鄭南榕女兒鄭竹梅今天指侯友宜辦公室的發言建立在家屬傷口之上，請侯友宜回答，當時為何採取強烈措施拘提鄭南榕。

對此，尋求連任的國民黨新北市長侯友宜選舉辦公室發言人陳柏翰表示，歷史有不同的史觀、立場與切入點，尊重基金會及社會對於事件的各種觀點與討論。

民進黨新北市長參選人林佳龍12日拜訪「自由時代週刊」創辦人鄭南榕基金會紀念館，要求侯友宜反思當年「奉命行事」抓人是否問心有愧，當時，侯友宜說尊重每人不同觀點。

侯友宜競辦發言人吳亮賢則在同日批評林佳龍為了選舉，一再藉著已逝者進行政治操作，不要把選舉的考量，建立在家屬的傷痛以及挑起社會的對立及衝突之上。

對此，鄭南榕基金會董事鄭竹梅今天在民進黨立委蘇巧慧、林佳龍競辦發言人李晏榕陪同下，於立法院召開記者會，說明相關訴求。

蘇巧慧說，鄭南榕和侯友宜之間的沉重歷史及轉型正義議題，是要好好面對的課題，卻被侯友宜辦公室指稱為政治操作，甚至認為林佳龍的言論傷了受害者家屬的心，這真的是顛倒是非。

鄭竹梅說，侯友宜辦公室批評林佳龍將選舉建立在家屬的傷口上，但她認為，侯友宜辦公室的回應才是建立在家屬傷口之上。

鄭竹梅指出，在2018年、2019年之後，她去看了政治監控檔案，發現當年警政署拘提鄭南榕的計畫中有3個方案，包括有最和平的方式，等鄭南榕自己出來，也有最激烈的方式，用軍警鎮暴等強力方式拘提。

鄭竹梅說，她想問侯友宜，對於當年的事情是否還有印象、當時怎麼做出決定，為何要採取這麼強烈的措施；這個問題對社會大眾也很重要，因為侯友宜參選市長、或未來參加總統選舉，會是帶領國家走向的人，作為政治人物，應該要面對自己曾做過的事。

鄭竹梅表示，也許有人會問她為何現在才提問，但她覺得，今天光是站在台前開記者會，自己就已做很多年的準備，而且光是鄭南榕案就如此困難，遑論其他政治受難者家屬如何走出來面對。

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鄭竹梅表示，如果侯友宜能給她答案，或是願意到鄭南榕基金會參觀，歡迎來和她一起談談，一起面對過去的歷史，想看看未來怎麼走下去。這對鄭南榕75歲冥誕來說，也會是最好的禮物，她鼓起勇氣開記者會，是對父親的一個交代。

主張台灣獨立的鄭南榕1989年為堅持百分之百言論自由、拒絕因刊登台灣新憲法草案遭叛亂罪起訴逮捕，於雜誌社自囚71天後、當年4月7日自焚身亡。（編輯：翟思嘉）1110913