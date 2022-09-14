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民進黨啟動輔選列車 蘇貞昌將率行政團隊打政績牌

2022/9/14 14:24
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（中央社記者葉素萍雲林14日電）民進黨內高層今天說，執政有政績，民眾就會信任、支持。輔選列車9月下旬將開動，延續到10月，將以行政團隊為主，中央執政由行政院長蘇貞昌率領部會首長，地方7個執政縣市長也是主角。

黨內高層說，輔選列車目前預計一個縣市至少一場；另外，前新竹市長林智堅因論文案退選桃園市長，是否將復出輔選，黨內高層說，「該出場就要出場」。

距離選舉還有2個多月時間，民進黨加大輔選節奏。民進黨高層今天向媒體指出，最近中央黨部將規劃輔選列車，說明中央與7個執政縣市執政政績，比照去年公投做法，下鄉向民眾說明。

黨內高層說，輔選列車9月下旬就會開動，希望延續到10月，讓全國選民知道民進黨對執政有信心，也會向選民報告未來發展願景。

黨內高層表示，輔選列車主軸是訴求執政政績、台灣發展路線願景，會以行政團隊為主，中央執政是蘇貞昌率領的部會首長，地方7個執政的縣市長也是主角，都會走入基層，向民眾報告政績與願景。（編輯：楊凱翔）1110914

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