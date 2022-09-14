童振源：台灣自助人助 有決心維護台海穩定

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（中央社記者胡玉立多倫多13日專電）中共軍機頻繁擾台，僑胞普遍擔心台灣是否可能遭戰火摧殘、成為第2個烏克蘭。僑務委員會委員長童振源今天在多倫多表示，台灣生活一切如常，憑藉自助人助，有決心維護台海穩定。

童振源是在結束美加訪問行程返台前，13日於多倫多僑教中心舉行的華文媒體記者會上，作上述表示。這是童振源擔任委員長2年半來首度造訪加拿大，先後走訪溫哥華、蒙特婁、多倫多等地，期盼透過說明台灣最新現況和政策走向，在台灣和僑胞之間建立更多連結。

童振源表示，理解僑胞近來對台海局勢穩定的擔憂，但國際支持和聲援台灣的力量愈來愈多，包括歐洲、美國、日本等很多國家都公開發言支持、甚至在行動上力挺台灣；反而是中國大陸威脅台灣，受到全世界譴責。目前台灣的形勢相對穩定，相信台灣的民主自由會受到全世界珍惜。

童振源指出，台灣和烏克蘭情況不一樣，不僅台灣民主自由受到世界珍視，台灣在全球產業鏈也占有非常重要地位，台灣半導體影響力相當大。總體來講，台灣一旦出問題，對全球經濟的影響，將數十倍於烏克蘭對全球經濟造成的衝擊。目前中國大陸沒有發動台海戰爭的跡象。

童振源重申總統蔡英文的談話，「第一，台灣捍衛國家主權，這一點我們絕對不退讓；第2，我們不挑釁，維持穩定和現狀；第3，我們表達捍衛國家的決心。」台灣今年國防預算創新高，台灣自助人助，有決心維護區域穩定，國際社會也非常重視和支持維持台海穩定。

童振源說，海外僑胞是很重要的力量，透過僑胞與當地政府、國會議員說明等在地鏈接，可以讓國外友人了解中共對台灣侵犯的野心和威脅，促進外國朋友用更具體的行動，讓台灣獲得更大保障，協助台灣維持台海穩定。

童振源表示，北美有許多國會議員和政府官員到訪台灣表示關切和具體支持，是因為僑胞與他們建立關係而促成；希望未來有更多僑胞發揮關鍵力量，讓當地社會大眾了解和支持台灣，了解中國對台灣民主的威脅。

童振源指出，一個國家和民主政體邀請另一國家議長和政府官員訪問，是非常正常的事情；民主國家之間的交往是很自然而然的狀況，不能因為這樣就去威脅台灣，甚至武力相向，這是各個民主國家都不願接受的。

由於海外僑團面對傳承挑戰，童振源在多倫多舉行僑青座談會，與僑青交流意見，頒發證書給「全球青商潛力之星」多倫多獲獎者丁彥睿（Bernie Ding）和國際青年親善大使梁一念，並將提出僑青工作計畫。為推動智能化僑委會，僑委會10月初將在國慶期間大力推動i僑卡。

童振源表示，今年因為取得行政院中長程計畫經費支援，在僑生部分將有大幅突破和推動，可望有3倍僑生到台灣讀書。為吸引更多地區僑生前往台灣，僑委會將設置4年104萬元「頂尖僑生獎學金」和4年40萬元「傑出僑生獎學生」，也會考慮為加拿大僑民子弟提供名額。

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童振源這趟出訪主要是出席8日在美國芝加哥文教中心舉行的美洲各地中華會館、中華公所、華僑總會聯誼會第33屆年會。

童振源表示，這是他第7次到海外訪問，海外僑胞對台灣都相當支持，特別是最近幾年台灣的防疫和經濟發展成就，以及中華民國台灣的民主自由發展成果，都讓海外僑民非常認同。「目前僑委會的政策是，只要認同中華民國、支持自由民主台灣，無論老僑和新僑，我們都會協助。」（編輯：馮昭）1110914