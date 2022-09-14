柯文哲稱保台不需要抗中 林飛帆：失敗主義言論

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（中央社記者溫貴香台北14日電）台北市長柯文哲認為「保台不需要抗中」，民進黨副秘書長林飛帆今天表示，這是很典型的失敗主義、投降主義的言論。

民進黨副秘書長林飛帆、民進黨連江縣長參選人李問中午接受「齊有此理」節目訪問。

林飛帆表示，台灣社會出現「抗中保台」無效、「九二共識」才有效、兩岸一家親等似是而非的論調，這就是德國之聲主持人為何專訪國民黨主席朱立倫時要問得這麼直接。

他說，從香港、新疆的例子，現在全世界都認為中國是挑戰國際秩序的重要威脅，如果台灣這個時候還告訴世界，打算要和談、承認九二共識或一個中國，就是告訴國際，台灣不想成為一個國家、是中國的一部分，如果這是台灣的選擇，國際社會為何要幫助台灣。

台北市長柯文哲說「保台不需要抗中」，主持人詢問這是否是投降主義、失敗主義的言論；林飛帆說，這當然是，這是很典型的。

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林飛帆說，朱立倫不要像前總統馬英九一樣，用自己對於大中華的想像來界定台灣與中國兩邊的關係，應該要把台灣拉到一個國際的角度；台灣是世界的台灣而且是民主世界的台灣，與國際社會合作。

談到馬祖人對中國軍演的感受，李問表示，保持關注、不會忽視，不會影響日常生活，馬祖人不會因為軍演而感到恐慌，旅遊業也照常進行。盜採砂石的抽砂船，或是越界捕魚、海上民用船隻的衝突或威脅，可能比軍事威脅顯著。（編輯：謝佳珍）1110914