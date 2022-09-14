提出桃園觀光政策 鄭運鵬：有信心打贏選戰

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（中央社記者葉臻桃園14日電）民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天發表「桃園觀光三倍速」政策，包括國旅大進化、好客大進化、北橫大進化，盼推動桃園觀光；他也說，提名至今已提出25項政見，有信心打贏選戰。

鄭運鵬今天至龍潭區手信霧隱城參訪時表示，「桃園觀光三倍速」政策有三檔，第一檔是「國旅大進化」，包含國旅搶客大進化、職人創生大進化，以及移工休閒大進化。

鄭運鵬說，未來若開放邊境後，要思考如何將觀光客留在桃園，並定額補貼國旅，規模隨時調整；同時希望媒合地方創生、青創團隊及網路旅遊業者等，開發桃園職人體驗深度旅遊路線；最後透過媒合移工大廠及旅遊業參訪桃園各大景點。

鄭運鵬表示，第二檔是「好客大進化」，希望規劃出10條好吃、好玩、好逛的「桃園三好」觀光公車路線，並結合台3線、台7線特色景點，串連大眾運輸站點，讓環桃旅遊好玩又方便。

鄭運鵬說，第三檔則是「北橫大進化」，希望爭取劃設「北橫國家風景區」，打造北桃宜國家級觀光風景區，並進一步改善環境交通、步道整修及維護等，讓北橫環境大進化。

鄭運鵬會後接受媒體聯訪時表示，今天是正式提名以來第28天，他已提出25項政見，每一項政策都有很完整的方向，用一場正面跟政策的選舉競爭，讓市民來選擇；近日民調趨勢都是往好的地方呈現，有信心能贏得勝利。（編輯：李錫璋）1110914