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遭鍾東錦控告意圖使人不當選 黃健庭：沒這問題

2022/9/15 12:32
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（中央社記者劉冠廷台北15日電）苗栗縣議長鍾東錦遭國民黨開除黨籍，他今天控告國民黨秘書長黃健庭意圖使人不當選及誹謗。黃健庭說，考紀程序完備，不容質疑；他未曾在公開場合評論鍾東錦的前科細節，無所謂誹謗及意圖使人不當選的問題。

登記參選苗栗縣長的鍾東錦遭國民黨開除，競選團隊今天與律師到苗栗地方法院提出「確認鍾東錦之中國國民黨員資格存在」的確認黨籍存在訴訟，並到苗栗縣地檢署，按鈴控告黃健庭涉嫌意圖使人不當選及誹謗。

黃健庭則發出新聞稿表示，黨中央對縣市長的提名作業，以及對所有違紀參選同志的考紀處分，皆依黨內既有相關規定辦理，程序完備，不容質疑。

黃健庭指出，對鍾東錦犯罪前科的認知，基本上就從鍾東錦自己對媒體的說明而來，他也未曾在公開場合講述或評論這些犯罪前科的細節，並無所謂誹謗及意圖使人不當選的問題。

黃健庭強調，國民黨對縣市長提名人選有更高的標準，是選策會、提名委員會及中常會共同的堅持，維護黨紀、黨綱，讓團隊發揮最大戰力，也是黨中央堅守的原則。（編輯：蘇龍麒）1110915

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