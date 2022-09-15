賴清德輔選首站新北 呼籲全民做蔡總統後盾

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（中央社記者王鴻國新北15日電）副總統賴清德輔選列車首站來到新北市為民進黨市長參選人林佳龍站台；賴副總統呼籲年底選舉能支持民進黨提名縣市長候選人，讓總統蔡英文更有力量及民意基礎解決國內外挑戰。

隨著九合一選舉選情增溫，蔡總統和賴副總統今天都陸續來到新北為民進黨新北市長參選人林佳龍站台，尤其是賴副總統輔選列車首站就來到新北板橋深丘福德宮參拜，他致詞時發生小插曲，有民眾因身體不適被送上救護車，副總統化身為賴醫師，上前關切。

賴副總統表示，他在6月開刀休息一陣子後，提早出來助選，第1站就是來到他的故鄉新北市，除表達關心，也請故鄉父老全力支持林佳龍。

賴副總統表示，當前國際局勢複雜，台灣面對很大挑戰，蔡總統冷靜理性，秉持和平、對等、民主、對話4個原則處理兩岸關係，受到打壓不退縮，也不願意走回對抗的老路，這樣政策深受國際社會肯定和信賴。

賴副總統表示，疫情期間，台灣人民成功防疫，證明有能力照顧自己，還有能力幫助其他國家，被國際社會認為台灣是一股良善的力量，更看到台灣公共衛生能力、全民團結及產業應變創新實力，國際認為在地緣政治衝突，產業鏈重組的時侯，台灣是非常關鍵的國家，這都是大家共同努力的結果。

賴副總統表示，台灣正走在正確的路上，成果也獲國際社會支持，雖然中國的打壓無所不在，日益增強，包括美國眾議院議長裴洛西及日本、美國、歐洲等不分黨派的議員及官員陸續來台，對台灣及維護印太和平穩定表達支持。

他呼籲大家在年底選舉時支持民進黨提名的縣市長候選人，一起來做蔡總統的後盾，讓蔡總統更有力量及民意基礎，解決台灣面臨的各種國內外挑戰。在新北市部分，就是要支持林佳龍，因為林佳龍對新北市政見是站在國家整體發展的高度來規劃，未來將可帶領新北市的大翻新。（編輯：方沛清）1110915