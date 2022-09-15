張善政：政府有責任讓國民了解「台灣政策法案」

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美國參議院外交委員會通過「台灣政策法案」，國民黨桃園市長參選人張善政（中）15日表示，民進黨政府有責任讓國民了解，國外對台灣國際局勢的發展，有什麼樣的法律或政策正在推動。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年9月15日

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（中央社記者吳睿騏桃園15日電）美國參議院外委會通過「台灣政策法案」，國民黨桃園市長參選人張善政今天表示，民進黨政府有責任讓國民了解，國外對台灣國際局勢的發展，有什麼樣的法律或政策正在推動。

張善政上午前往八德區出席桃園市產業總工會理事會 ，會前接受媒體聯訪，對於記者詢問，如何看待在某媒體民調中贏民進黨桃園市長參選人鄭運鵬2個百分點。張善政表示，民調對團隊永遠都是參考，很有意義很重要的參考，團隊會繼續努力往前走。

記者詢問，如何看待農委會主委陳吉仲說沒有保密條款，鄭運鵬上午也說「保密不等於保命」。張善政說，有媒體人在臉書上面貼出合約內保密條款白紙黑字，陳吉仲是睜眼說瞎話，為捍衛民進黨選舉利益，不惜跟所有國人撒謊非常糟糕、不可取。「我要請問蘇貞昌院長，你準備怎麼處理下面這種沒有誠信，捍衛選舉而欺騙國人的部會首長」。

張善政指出，「農委會是1450的發源地，看到農委會最近的行徑就代表整個綠營這種不惜抹黑，為了選舉利益不惜抹黑，這種行徑可恥」。

對於鄭運鵬競辦說張善政的政見很空洞。張善政表示，每次他端出政見，桃園市政府就說，「已經在做、很空洞、了無新意、張善政不了解桃園」，是對手一貫的SOP，這些話他也可以反過來一樣套到鄭運鵬身上，大家覺得這樣有意義嗎。

對於有媒體報導，張善政還沒有選上，但派系內部已開始分裂。張善政覺得講太遠了，將來若當選桃園市長後，決對是用人為才，不會看派系不派系，現在搶位置是根本沒有用的，也沒有在搶位置。

有記者詢問，如何看待美國參議院外委會通過「台灣政策法案」，但部分內容調整。張善政說，他覺得民進黨政府有責任讓國民了解，國外對台灣國際局勢的發展有什麼樣的法律或政策正在推動，讓民眾了解要選什麼樣的政府，才能真正維護台灣長久的發展跟和平。（編輯：方沛清）1110915