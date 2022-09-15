學者：台灣政策法案提升台美關係 內容微調不必失落

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（中央社記者黃雅詩台北15日電）美國參院外委會通過台灣政策法案，學者認為，通過版本與最初提案有部分落差，這是很正常的，法律制定本就應保留彈性空間給行政部門，台灣民眾不必覺得失落擔憂，重點是此案已大幅提升台美關係。

美國參議院外委會14日通過「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act），通過版本主要變動處包括，駐美代表處正名台灣改為無強制力的「國會意見」，另原版本指定將台灣列為「主要非北約盟友」（MNNA）地位，修改為「以MNNA盟友同等待遇」。

政大外交系主任盧業中接受中央社訪問時表示，美國處理台灣政策法案主要考量，一是對美中關係的衝擊，一是對台美關係的影響，可從該法案推動的「時機」和「內容」兩面向觀察。

就時機點來說，盧業中認為，此案提出後審查時程曾改期，傳出美國行政部門曾向國會溝通，盼審案時機不要跟美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台的時間點相連，以免對美中關係構成不必要干擾，可見法案選在現在通過，已有考量到降溫美中緊張關係。

盧業中表示，法案目前僅是參院外委會通過，還需經過參院全會、與眾院通過，再由美國總統簽署才生效，外交部盼此案在美國國會這屆會期通過，對台灣來說，越早討論完畢，變數應是越小，但仍須看美國行政部門是否有不同考量。

就內容部分，盧業中表示，這次參院外委會通過的版本有部分被移除，包括台灣作為非北約主要盟友，AIT（美國在台協會）處長要經過參議院同意任命，還有駐美代表處改名成台灣代表處等；或許接下來還可能再淡化處理其他部分，但重點是「法案整體實質支持台灣這個方向是不變的」。

盧業中說，中長期來看，台灣政策法案通過對美台關係絕對是正面發展，雖然短期來看，有人可能覺得法案跟最早提出的版本有落差，會探討為何有這些轉折，甚至部分民意會覺得有失落感，但他覺得失落和過度憂慮都是不必要的。

盧業中表示，行政部門跟國會在討論法案過程中，去做一些修改是非常正常、自然的，且法律本身若訂得很嚴格，行政部門空間就較小，因此法律制定本來就常會保留些空間，讓行政部門有較多裁量權。

盧業中指出，以「台灣關係法」為例，它在1979年制定後，美國行政部門執行時也會有其他一些配套措施，這些配套措施就是行政部門的裁量權，也呈現了行政部門的主導性。

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盧業中說， 其實有些內容就算台灣政策法案最後通過的版本沒有，行政部門還是可以彈性處理，因此關鍵還是在美台關係的提升，台灣需要一點耐心，不需在這種時候為難、強求朋友。

盧業中表示，假設最後結果，軍援、非北約主要盟友這些都無法納入的話，台灣也不用過於失望，因為這些實質性議題，後續仍可能被放在其他年度性法案處理，例如對台安全議題可放在2022財年美國國防授權法案（NDAA 2022）裡包裹處理，該法案不是僅針對台灣，可能不會引起對岸太多過度反應與錯誤解讀。（編輯：蘇志宗）1110915