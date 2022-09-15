柯文哲批抗中保台喊口號 林飛帆：以扭曲掩蓋求和

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（中央社記者溫貴香台北15日電）民進黨副秘書長林飛帆今天表示，保台是不是一定要抗中，不用在文字遊戲上爭辯，因為問題的本質是，中共對台軍事威脅加劇，才會有保台的議題。不用動輒將民間和政府努力的事情扭曲成「喊口號」來掩蓋自己的求和主張。

柯文哲曾說「保台不需要抗中」，林飛帆昨天說這是典型失敗主義、投降主義言論。柯文哲今天反擊「像我們這一種每一天被抹紅才是真正有在做實際準備」，國防教育中心包括訓練課程、調訓計畫、公務員任務編組、還要跟軍方要合作等，都是大學問，俄烏戰爭給台灣很多啟示、該準備的要準備，「我最討厭每天喊口號但什麼事情都不做的」。

林飛帆下午在臉書發文表示，保護國家不受侵犯從來就不只是軍人的事，每個平民都可以擔負起角色。這就是，黑熊學院、壯闊台灣協會等組織在做的事情。

他說，讓每一個人，不分年齡、性別、無論有無軍人背景，都能夠有強韌的防衛意志，辨識訊息真偽，保護自己和協助他人，成為彼此後盾的能力；以及了解面對侵略威脅時，自己可以做的事情，建立民間社區防衛的韌性。這些都是抵抗中國侵略，保護台灣的「實質準備」；也是為什麼有一股特定的力量要竭盡所能抹黑他們、醜化他們的原因。

林飛帆表示，保台是不是一定要抗中？其實不用在文字遊戲上爭辯，因為問題的本質是，中共對台軍事威脅加劇，加大經濟脅迫、外交施壓、加速軍事侵略併吞的進程，片面破壞區域現狀，才會有保台的議題。

他說，當今絕大多數世界民主國家都開始調整對中政策，把中國視為國際秩序和平穩定的威脅；同時，也把台灣當作民主以及區域和平穩定的堅實盟友。包括今天美國參議院外交委員會將攸關台灣的「台灣政策法」送出外委會，一旦後續程序完備，在美國國會通過，這將會是美國對台政策的巨幅改變。

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林飛帆表示，這幾年，政府堅定深化與民主盟邦的實質合作，沒有在威權與民主陣營間左右搖擺；政府自2016年以來啟動國防自主、國防改革的整備工作、提升國防預算，明年度預算甚至將增加13.9%；民間社會也開啟民防和心防訓練與整備，讓一般民眾了解在侵略發生時民眾可以扮演的協防角色。這些都是保台的具體作為。

林飛帆強調，不用動輒將民間和政府努力的事情扭曲成「喊口號」來掩蓋自己的求和主張。（編輯：蘇志宗）1110915