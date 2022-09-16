全國古蹟日 立法院17日開放參觀

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（中央社記者蘇龍麒台北16日電）9月17日是全國古蹟日，立法院今天表示，立法院將在17日對外開放，包括具有歷史意義的議場二樓旁聽席、台中霧峰的民主議政園區，都將開放參觀。

立法院今天發布新聞稿指出，立法院在一年一度全國古蹟日將再度開放，開放參觀範圍包括古蹟行政大樓一樓、歷史建築議場二樓旁聽席與位於台中市霧峰之立法院民主議政園區。

開放時間為9月17日上午9時至下午5時截止排隊，中午不休息，入院參觀者可獲得立法院限量紀念品。立法院民主議政園區則為上午8時至下午4時。

立法院表示，今年台北院區配合舊金山和約生效70週年，特別在紅樓一樓設置「舊金山和約生效70週年特展」以專區呈現相關史料。這項展覽日期自民國111年9月8日至12月31日止，並自9月17日開始每周六開放自由參觀，週日休展。平日則受理團體預約參觀。

立法院表示，欲進入台北院區參觀民眾，請由中山南路大門進出，並請攜帶附有照片之個人身分證明文件，例如身分證、健保卡或駕照等，於服務帳篷實名登記、安全檢查及量測體溫後排隊進入。

立法院為了讓參觀民眾有舒適休息及用餐環境品嚐立法院美食，立法院康園餐廳當日照常營業，一樓好滴咖啡提供咖啡、飲料、簡餐；二、三樓提供中式料理、飯類、麵類及桌菜。

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立法院指出，位於台中市的立法院民主議政園區，今年度古蹟日活動規劃將身為古蹟的議事大樓結合台灣省議會議政時空體現，以及民主時刻館各展間的喜愛度調查，作為今年古蹟日開放特色與亮點。

立法院表示，到館參觀民眾只限古蹟日當天開放議長座位席供拍照留念，在同時完成民主時刻館最喜愛展間票選等2項任務之民眾，每人還可獲得民主時刻館鑰匙圈小禮物，限量200份；超出200名額後的體驗民眾則贈送立院3色筆等小禮物供留念。（編輯：翟思嘉）1110916