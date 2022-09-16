南加州僑界集結發聲 支持台灣參與聯合國

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（中央社記者林宏翰洛杉磯15日專電）第77屆聯合國大會13日起在紐約開議，南加州數十個台灣社團今天發表聲明，支持台灣參與聯合國。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長林暉程、行政院政務顧問林榮松與各僑界團體代表約50人今天在洛杉磯華僑文教服務中心舉行記者會，發表聯合聲明。

林暉程致詞時，向南加州僑界多年來不斷聲援台灣參與國際組織表達感謝。

林暉程指出，聯合國大會今年主題「分水嶺時刻：因應錯綜挑戰之變革性解決方案」反映全球在疫情肆虐、地緣政治動盪與經濟衰退陰霾之後，各國期盼一個更靈活、更有包容性的聯合國，化解危機、邁向復甦與重建。

他認為，在這個重要的時刻，台灣的成就與貢獻不該受到國際社會的忽視；台灣是全球第22大經濟體，也是世界主要半導體的生產基地，在全球供應鏈扮演要角。

林暉程表示，中國將「聯合國大會第2758號決議」與其「一中原則」混淆，不當引用該決議，導致台灣一直遭排除在聯合國體系外，不但對台灣人民不公，也是國際社會的損失。

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行政院政務顧問林榮松表示，爭取加入聯合國的議題長期以來在台灣有藍綠立場的意見分歧，「你唱你的歌，他唱他的調」，但問題核心在於2758號決議案，經過這麼多年，終於逐漸看到形成共識的希望。

林榮松指出，看到希望的原因在於「美國的看法現在終於跟我們一樣」。他樂見美國參議院外交委員會14日通過「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act），其中對聯合國第2758號決議正式表態，強調這項決議並未處理台灣2300萬人民代表權問題，也未含任何攸關台灣主權的聲明。（編輯：陳惠珍）1110916