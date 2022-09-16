藍批陳時中林佳龍抄襲 綠：烏賊戰抹黑

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（中央社記者劉冠廷、溫貴香台北16日電）國民黨今天表示，民進黨台北市長參選人陳時中、新北市長參選人林佳龍發生政策抄襲、盜用圖片狀況，是因為根本就沒準備好，選民應好好思考與檢驗。

民進黨發言人林靜儀回應，國民黨多位縣市長參選人被爆抄襲，卻用烏賊戰抹黑其他參選人，混淆是非、顛倒黑白，套句國民黨桃園市長參選人張善政的話「裝睡的人叫不醒」。

國民黨今天召開「抄襲黨=民進黨，陳時中林佳龍別當抄襲慣犯」記者會，國民黨台北市議員張斯綱表示，陳時中的馬桶影片是抄前中油董事長陳金德的政策，結果卻抄得零零落落，負面聲量不斷。

張斯綱說，陳時中粉專發宵夜文還盜圖，且昨天還提出「先玩再寫功課」政策，官方臉書的發文圖片讓人一團霧水，是不是不抄襲就不知道要放什麼內容，連自己的政策都說不清楚，市民不需要這樣的團隊。

國民黨新北市議員參選人林鼎超說，林佳龍的政策願景不僅抄襲新北市長侯友宜，青年成家基金還抄自己過去在台北市提出的政見，他呼籲選民好好思考與檢驗。

林靜儀晚間表示，張善政的農委會委託研究案涉抄襲，國民黨南投縣長參選人許淑華、新竹市長參選人林耕仁、基隆市長參選人謝國樑的論文也都被爆涉抄襲，現在竟然還想用烏賊戰來抹黑其他參選人，套句張善政的話，果真是「裝睡的叫不醒」。

她說，相較於陳時中在第一時間發現誤用照片時，就立刻下架並承認錯誤、道歉，國民黨對於任何抄襲的質疑，通通神隱不敢說明。

民進黨晚間也透過新聞稿呼籲張善政不要再當「神隱屢抄人」，應全力配合調查，盡速還原真相，並負起相關法律責任。國民黨主席朱立倫應為提名抄襲、誠信瑕疵又神隱的參選人道歉。（編輯：林興盟）1110916