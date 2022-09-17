柯文哲：陳明通遭曝行程 洩密或政治意圖都不對

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台灣民眾黨主席柯文哲（前左）17日表示，國安局長陳明通訪泰國行蹤，竟被張貼網路，無論是洩密或另有政治意圖都不對。（台灣民眾黨提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年9月17日

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（中央社記者黃旭昇新北17日電）台灣民眾黨主席柯文哲今天表示，國安局長陳明通訪泰國行蹤，竟被張貼網路，無論是洩密或另有政治意圖都不對。陳明通身為前新竹市長林智堅論文指導教授，最應為抄襲事件負責。

柯文哲今天前往新店區，出席新北市議員第9選舉區參選人張凱鈞「新店青創咖啡館一日店」活動，與張凱鈞競選總部成立大會；隨後前往三重區拜會雲林同鄉會，同時與市議員第4選舉區參選人陳俊霖一起拜票。

柯文哲陪著陳俊霖在水果攤與馬路掃街爭取支持，也在中藥行停下與負責人寒暄，不少民眾與商家向柯文哲揮手或合影。隨後，他在秘書長謝立功等人陪同下，到三重區聖賢宮上香祈福，坐下來泡茶；在雲林同鄉會一起用簡餐。

多家媒體今天報導國安局長陳明通，7月赴泰國的行蹤被掌握，連下榻的酒店帳單、入境時的臉部辨識系統照片都被公布在網路上，媒體詢問柯文哲如何看待此事。

柯文哲說，應分兩個層面來看，首先，國安局長的行蹤竟然被張貼在網路上，「天哪，那台灣的國家安全怎麼處理」；另外，如果不是洩密，而是另有政治意圖，那就另外處理，不管哪一個都不對。

柯文哲說，其實他與陳明通也認識，但對於前新竹市長林智堅所涉入論文抄襲案，身為老師的陳明通要負最大責任，難道當老師都沒有看過論文；他說，目前純粹政治上的處理林智堅，以台灣大學或教育部的立場，應該要處理陳明通。

媒體詢問，民主進步黨新竹市長參選人沈慧虹表示，17日成立百工百業後援會，邀林智堅獲允諾出席為她打氣，展現團結氣勢，怎樣看待此事。

柯文哲說，林智堅一出來就要面對外界質疑他「論文是怎麼一回事」、爭取清白辦到哪裡、新竹棒球場12億要不要公布預算詳細表，這些質疑對沈慧虹是加分或扣分很難講。（編輯：張銘坤）1110917