蘇東啟案史料出爐 省議員李秋遠是高級線民密報情資

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（中央社記者溫貴香台北17日電）國史館今天舉行「蘇東啟案史料彙編」新書發表，揭露有台獨4大案之稱的蘇東啟案，起因是當年有位曾任縣議員的高級線民李秋遠，早在中國民主黨組黨運動期間，就已向國安局密報情資。

書中提及的李秋遠，社會身分是台北縣蘆洲知名醫生及民代。1950年起李秋遠連任4屆台北縣議員，1960年起連任3屆省議員，前總統陳水扁2000年當選後曾聘為總統府國策顧問。

國史館與國家人權博物館下午舉行「蘇東啟案史料彙編」新書發表會，國史館長陳儀深為新書作序表示，以蘇案看，背後是有位高級線民李秋遠（化名袁春雨），早在「自由中國」組黨運動階段，就已在密報。

陳儀深在序裡表示，1961年3月9日雲林那場流產革命後，3月12日在台北高玉樹宅的聚談內容（蘇東啟透露陸戰隊少數不滿分子與分歧分子擬發動叛亂事），就被這位高級線民寫入3月13日給國安局的報告，成為一連串處置的基礎。

此外，李秋遠在蘇東啟被捕前，4度向國安局會報籌組反對黨的消息，以及他個人與蘇東啟見面經過等。當局最早獲悉蘇案的情資是來自李秋遠，李不僅以信件報告消息，更曾對蘇進行錄音。

陳儀深下午在新書發表會致詞說，蘇東啟案是典型的台獨案件，他曾在出版的專書提及戒嚴時期台獨4大案件探微，所謂4大就是蘇東啟案、彭明敏師生案、泰源監獄案及美麗島案，而蘇案與泰源案是屬於（企圖）武裝革命的類型。

他表示，今天發表的這4大冊、61年前台獨政治案件史料，可看到威權時代特務、線民密布的統治模式，以及不甘被壓迫的民眾，不惜採取武力方式反抗的經過。

「蘇東啟案」發生在1961年，當時擔任雲林縣議員的蘇東啟（前雲林縣長蘇治芬的父親），被警備總部以「台獨叛亂組織」羅織罪名逮捕，被判決死刑，後來改判無期徒刑，坐了15年的黑牢。

已故蘇東啟的兒子蘇治灝今天出席新書發表會致詞時一度哽咽，並向陳儀深、國家人權博物館長洪世芳鞠躬表達感謝。（編輯：林克倫）1110917