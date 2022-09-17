國民黨批青年生活痛苦 民進黨回擊為選舉潑髒水

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（中央社記者劉冠廷、溫貴香台北17日電）國民黨今天表示，當前青年低薪，生活環境越來越痛苦，呼籲總統蔡英文不要以為用18歲公民權就可以掩蓋這6年來青年政策的缺失。民進黨則反擊，國民黨不僅在18歲公民權虛晃一招，現在又為了選舉潑髒水，實在是非常不可取。

國民黨今天召開「聲稱最挺青年的蔡英文，6年來讓青年最痛苦」記者會，副發言人楊智伃指出，當青少年在最需要國家、社會照顧的年紀時，卻要因為經濟壓力、社會壓力而走上非法、欺騙、詐騙之路，但這時政府在做什麼。

楊智伃說，政府說今年7月，15到29歲青年失業率是5年來最低，但失業率低是因為當前少子化問題嚴重，以及疫情後的「缺工嚴重」短暫讓職缺變多、薪資提高，這只是美化過的數據，絕對無法顯示年輕人實際上所面對的壓力。

民進黨發言人黃彩玲透過新聞稿表示，政府的育兒津貼、租屋補貼都是國民黨執政時期的數倍，基本工資年年調漲，證明執政認真照顧年輕族群福利，反觀國民黨根本沒有認真在推動18歲公民權，還用選舉口水帶風向，請國民黨挺青年不要只會出一張嘴，不要每次都是選舉時又想消費年輕人。

她表示，為照顧青年族群，減輕年輕爸媽負擔，民進黨政府推出一系列政策，在育兒政策部分，蔡政府2023年編列新台幣1088億預算，是國民黨時代154億的7倍，其中包括育兒津貼從3500元增加到5000元；公共化幼兒園增加3000班，在今年9月已經提前達標，還有增加平價托育、擴大不孕症補助、增加產檢假、提高育嬰留停薪資補貼等等。（編輯：張均懋）1110917