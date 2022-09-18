藍批綠發不實文宣抹黑張善政 要求蔡總統道歉

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（中央社記者王承中台北18日電）國民黨桃園市長參選人張善政提告民進黨桃園市黨部發放不實文宣，意圖使人不當選。國民黨今天召開記者會，呼籲檢警調應動起來，查扣不實文宣，並要求兼任黨主席的總統蔡英文應針對劣質抹黑文宣公開道歉。

國民黨桃園市長參選人張善政的行政院農業委員會研究案引發爭議，張善政昨天在律師陪同下，針對民進黨桃園市黨部在9月15日至17日，透過派報塞信箱方式，在桃園區與中壢區發放與他有關的文宣，提告黨部主委張丞儀意圖使人不當選。

國民黨文傳會主委洪孟楷、國民黨桃園市議員舒翠玲、詹江村、梁為超，以及委任律師陳麗玲等人，今天在國民黨中央召開記者會，批評民進黨散播不實文宣，要求兼任民進黨主席的總統蔡英文，必須公開向人民公開道歉。

洪孟楷表示，民進黨桃園市黨部近期用龐大資源製作文宣，在未確認的週刊報導後加註完全不是事實的標語，並用派報塞信箱的方式普發給桃園民眾，對張善政進行不實的抹黑，這不是奧步，什麼才是奧步。張善政絕對經的起考驗，但面對惡劣的抹黑，國民黨也絕對不會姑息。

洪孟楷指出，敬告民進黨桃園市黨部，行為已違反選罷法，相關負責的人一個都別想逃，請面對刑事責任；敬告民進黨桃園市長參選人鄭運鵬，身為立法者，知法犯法最不可取；敬告民進黨中央，不要自甘墮落，針對桃園市黨部散發的文宣，請蔡總統公開向全民道歉。

陳麗玲表示，昨天提告後，要求檢警調查扣這些不實文宣。宏碁公司澄清過，張善政也說明過，計畫當時的農委會處長也表示沒有抄襲的狀況，且研究計劃是經過政府驗收通過，而研究計劃本來就與學位論文不同，就是要引用各國文獻，請不要再說張善政抄襲。

舒翠玲指出，這份文宣是精心策劃的黑函，民進黨明知道這個農委會的研究計劃，甲乙雙方是農委會、宏碁公司，卻一直用抹黑、潑髒水的手法，把標案的金額導向是張善政個人所為，這不就是意圖使人不當選。要求警方要在最快時間，將還未發放出去的黑函全數查扣。（編輯：林淑媛）1110918