提告民進黨不實文宣抹黑 鄭運鵬籲張善政說清楚

（中央社記者吳睿騏桃園18日電）國民黨桃園市長參選人張善政針對民進黨桃園市黨部發放文宣提告，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天表示，文宣內容是媒體報導及農委會比對結果，不曉得要提告什麼也呼籲說清楚。

鄭運鵬與桃園市長鄭文燦上午前往平鎮區建安宮出席鄭運鵬、桃園市議員楊家俍後援總會成立大會，在會後接受媒體聯訪，對於記者詢問，如何看待國民黨桃園市長參選人張善政，昨晚針對民進黨桃園市黨部發放與他有關的文宣，提告黨部主委張丞儀意圖使人不當選。

鄭運鵬表示，張善政從一開始週刊報導新台幣5736萬元的農委會研究案，被揭露有多處抄襲、複製貼上也不標明出處後就是閃躲，後來還祭出保密條款，當農委會說沒有保密條款時，還說有更內層的保密條款，就像俄羅斯娃娃一樣，叫大家一層層開自己不揭露，結果發現裡面都是空的。

鄭運鵬說，既然張善政選擇閃躲、用政治話術和語言方式面對，民進黨桃園市黨部將週刊內容原原本本印給市民朋友參考，這是媒體報導也是農委會比對結果，「我不曉得他到底要提告什麼」，他呼籲張善政誠懇面對相關比對，到底怎樣去賺easy money，認為政府標案不用那麼嚴謹的去做研究，請他清楚說明。

鄭運鵬指出，他不曉得提告的來源和根據是什麼，也覺得奇怪，從一開始張善政也未對媒體內容做質疑，是不是默認了或有難言之隱，不管是計畫主持人方面，對於宏碁公司的聲譽應該有所交代，提告方式無助於真相釐清，希望張善政好好說明，不需要做那麼多奇奇怪怪的政治動作。

對於對手陣營內部團隊傳出在搶位甚至不合的情況，鄭運鵬說，國民黨不管民意代表或派系都是利益導向，桃園這幾年的進步，民進黨清廉、公正獲得市民認同，國民黨希望桃園再回到掌握，過去包工程、炒地皮、濫用特權狀況，當初的心態跟對桃園的特權可以再回來。

鄭運鵬指出，面對民調的心態就是保持平常心，這一個月看來，趨勢是向上甚至開始領先，表示過去這段時間認真提出、研究政策，行程拜訪是獲得認同的，會繼續維持這樣的心態，跟里長、市議員還有市長的團隊積極地動起來。

昨天前新竹市長林智堅現身幫民進黨新竹市長參選人沈慧虹站台，並回擊張善政說「誠信比選市長更重要」。對此鄭運鵬說，誠信是做人做事的基本道理，昨天看到林智堅經歷了一個多月後上台致詞，他覺得林智堅的確值得新竹市民肯定，桃園團隊自己會顧好，未來活動安排會再來規劃。

鄭文燦表示，提告沒辦法讓抄襲事件消失或幫自己洗白，最佳的方案就是把問題攤在陽光下接受社會檢驗，市黨部把週刊印給大家看，張善政反而提告意圖使人不當選，他覺得張善政到目前為止還沒有表現出公眾人物，最起碼該有的誠意、誠信、對社會大眾說明的義務，都沒有表現出來。（編輯：方沛清）1110918