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民進黨文宣攻擊張善政 朱立倫：選到無恥下流

2022/9/18 16:18
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（中央社記者吳睿騏桃園18日電）國民黨桃園市長參選人張善政針對民進黨桃園市黨部發放與他有關的文宣提告，國民黨主席朱立倫今天也表示，若照民進黨邏輯，「以後在台灣只要任何公務員A錢就是蔡英文A錢」。

朱立倫與張善政今天出席中壢慈惠堂瑤池金母娘娘70週年慶典，張善政在會後的媒體聯訪表示，國民黨在好久好久以前，在桃園市的選舉就已經完全團結到位。

對於記者詢問，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬說根本不需要提告，因為文宣都是引用週刊的內容，且跟農委會的調查結果一樣。張善政說，他覺得民進黨應該學會，一件事情一旦進入司法程序後，就不要在旁邊說三道四。

對於桃園市長鄭文燦說，若是張善政的民調真的領先10%，就不會氣急敗壞的提告。張善政指出，這跟民調沒有關係，「民進黨做錯的事情，抹黑我，就應該受到該有的指控。」

朱立倫表示，「台灣可以選到這麼的下流、這麼的無恥」。張善政是擔任宏碁公司副總，而且下面專案經理是帶領18人團隊寫報告，不是張善政寫的。

朱立倫指出，若照民進黨邏輯，「以後在台灣只要任何公務員A錢就是蔡英文A錢」，如果有任何政府的報告是抄襲，「我就說是蔡英文抄襲」，請問這是民進黨的邏輯嗎。

朱立倫說「今天可以用這樣無恥下流的方式」，他再次強調，張善政非常善良，宏碁簽的約，宏碁做的事，張善政擔任副總當然掛名主持人，沒有拿一塊錢進口袋。同樣，這個團隊裡面如果有問題報告，也不會是張善政寫的。

朱立倫表示，研究報告跟論文完全不同，民進黨要這樣打，他提醒農委會主委陳吉仲，「你自己寫了幾個農委會的計畫，你要用同樣的標準來檢驗嗎？我們拭目以待。」

朱立倫指出，如果今天民進黨領先就不會想抹黑了，民進黨若領先就不會想那麼多奧步，「他們在新北不是再3%就要超過侯友宜嗎？那繼續做夢吧。」

針對南投縣長林明溱昨天站台助講提及，「4年前，我在競選的時候，我們也把蔡英文脫褲，我們贏得有沒有漂亮？這次我們再次給她脫褲好不好？」的說法惹議，朱立倫說，台語「輸到脫褲」是地方俚語，台灣話說「你輸到脫褲」，這跟所謂的不恰當有什麼關係。

朱立倫表示，一般民眾常用台語說「一定讓你輸到脫褲」，那「請民進黨、蘇院長，以後不能說輸到脫褲，這違反社會善良風俗，看台灣民間怎麼反應。」（編輯：李錫璋）1110918

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