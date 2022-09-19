拜登承諾出兵衛台 綠委：為台灣注入強心針

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（中央社記者王揚宇台北19日電）美國總統拜登在美媒專訪中表示，若中國侵犯台灣，美國部隊將會出面防衛。民進黨立委許智傑今天說，這給台灣注入強心針，也更能有效嚇阻中國挑釁攻台。

拜登（Joe Biden）接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）「60分鐘」（60 Minutes）專訪，他在訪問內容中談到美國對台承諾，表示美國很久以前做出承諾，還有「一中政策」，台灣會就獨立自己做出判斷，但美國並未鼓勵台灣獨立，「這是他們的決定」。

主持人接著追問，美軍是否會出兵協防台灣，拜登果斷地回答：「會，若發生前所未有的攻擊（unprecedented attack）」。

對此，許智傑今天在媒體群組發布影片表示，為了防止中國武力犯台的野心，感謝拜登明確表示戰略清晰化，改變以往對台模糊政策，清楚表達與俄羅斯入侵烏克蘭不同，美軍將會保護台灣，這給台灣注入強心針，也更能有效嚇阻中國挑釁攻台。

許智傑說，台灣不求戰也不懼戰，會繼續建構刺蝟台灣、提升國防產業，與民主國家一起捍衛自由民主。

外交學者出身的民進黨立委羅致政在臉書上撰文指出，所謂戰略明確或戰略模糊的爭辯，似乎可以告一個段落。很難想像在台海有事的情況之下，美國會完全袖手旁觀，也很難預期，在台海衝突時美國會立刻派兵馳援。

羅致政說，重點是中國對台動武，美國一定會有反應，只是如何反應的問題，「不是Why而是How」，美國的立場一向都是「戰略明確，戰術模糊」。

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立法院外交及國防委員會成員趙天麟接受記者訪問時指出，拜登已經不是第一次做這樣的表述，而美國無意改變印太地區及台海現狀，但中方已片面用軍事行動試圖要改變現狀。

趙天麟指出，當有一方試圖改變現狀、成為麻煩製造者，美方自然會在戰略上或戰術上阻止這個狀況發生；美方在整體政策未改變下，為了因應中方片面試圖改現狀，因此做一個比較強而有力的表態，而朝戰略清晰這個方向更具體化，應該是可以看到的趨勢。（編輯：林興盟）1110919