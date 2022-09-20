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陳時中路網計畫 柯文哲：要講現有基礎上怎麼改

2022/9/20 16:25
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（中央社記者陳怡璇台北20日電）民進黨台北市長參選人陳時中提出士林、北投10年路網計畫，遭台北市交通局稱不可行。市長柯文哲今天表示，陳時中若認為可行，至少要講現有基礎上怎麼改。

柯文哲今天出席「電動公車新未來，全心全E為您服務」記者會，會後接受媒體聯訪時，被問及陳時中的路網政見。

柯文哲表示，交通計畫絕對不是在地圖上畫一條線，要考量到地區有沒有箱涵、是否用到河川地、會不會占用平面道路等，北市府之前就評估過不可行，「你要認為可行，那你要講在那個基礎上你要怎麼改」，不然提出來只是被人嘲笑。

媒體問，北市府被批已淪為無黨籍參選人、前台北市副市長黃珊珊的側翼，柯文哲回應，公務員當然要為自己過去的努力辯護。

此外，由於近日地震頻繁，國民黨及民進黨台北市長參選人蔣萬安、陳時中，以及黃珊珊紛紛提出都更及老屋改建政見，媒體詢問柯文哲看法。

柯文哲表示，目前北市的危老重建案，純粹以核准案來說，台北市是其他5都加起來的1.4倍，不過還是那句老話「喊口號沒有用，執行力比較重要」，台北市在既有的基礎上，聽業者的意見再繼續前進就可以。（編輯：李亨山）1110920

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