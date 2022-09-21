拜登表態願協防台灣 朱立倫：應全力避免戰爭

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美國總統拜登表態願意出兵協防台灣。國民黨主席朱立倫（前中）21日出席黨籍新竹市長參選人林耕仁（前右2）競選總部成立大會，會後接受媒體聯訪表示，國民黨堅持避免戰爭、加強國防及爭取國際支持，但民進黨只想單靠國際支持，會陷台灣於危險中。中央社記者魯鋼駿攝 111年9月21日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市21日電）美國總統拜登表態願意出兵協防台灣。國民黨主席朱立倫今天表示，國民黨堅持避免戰爭、加強國防及爭取國際支持，但民進黨只想單靠國際支持，會陷台灣於危險中。

朱立倫今天出席黨籍新竹市長參選人林耕仁競選總部成立大會，讚揚林耕仁可以做好服務，是中道、理性、務實的未來市長，並說國民黨做秀贏不了人，但做事一定贏得了所有人。

朱立倫會後接受媒體聯訪，針對拜登表態願意出兵協防台灣一事作出評論，他說，感謝所有國際友人對中華民國、台灣的支持，國民黨堅持3大重點，第一是全力避免戰爭、爭取和平，第二是加強國防，第三是爭取國際友人支持。而民進黨只想單靠國際支持，會陷台灣於危險中，人民絕不願意台灣變成戰場。

國民黨桃園市長參選人張善政今天上午針對農委會研究報告爭議召開記者會說明，對此朱立倫指出，這個研究計畫是張善政在擔任宏碁公司副總時，由同仁承接的案子，張善政基於職務掛名計畫主持人，研究報告也不可能是張善政寫的，民進黨卻要硬拗錢全部進到張善政口袋，相信宏碁的共同創辦人黃少華也會出來相挺。

針對民眾黨新竹市長參選人、立委高虹安的博士論文遭質疑抄襲，朱立倫表示，尊重各學術單位的認證與評定結果，希望未來的選舉都能看到具體的政見，不要再打烏賊戰、抹黑、造謠。（編輯：郭諭儒）1110921