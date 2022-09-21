張善政籲公開研究案文件 陳吉仲重申無保密需要

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（中央社記者吳欣紜台北21日電）國民黨桃園市長參選人張善政今天說明農委會研究計畫案爭議，呼籲農委會公開全部文件資訊，農委會主委陳吉仲說，研究案已無保密需要，身為委託單位，農委會才是事件受害者。

張善政上午在競選辦公室媒體中心舉辦「無懼抹黑 坦蕩說明 農委會委託宏碁農業電子化科技計畫案說明會」，他拿出當時保密合約條款內容表示，並沒有所謂研究結束就沒有保密的限制，並列出計畫帶來的農產品應用RFID、QR二維條碼、產銷履歷以及整合產銷資訊平台等貢獻。

張善政也說，目前公布的研究成果只是一部分，呼籲農委會公開全部文件、經費預算及報支資訊。

對於張善政說法，陳吉仲今天接受媒體聯訪時指出，農委會委託的計畫契約中的保密條款，不代表每一個研究報告成果全部都要終生保密，針對96年至98年宏碁公司委託張善政擔任計畫主持人的研究報告，農委會已經多次說明，96年、97年都已經在政府研究資訊系統（GRB）公開、已經沒有保密需要，98年的也確認沒有保密理由，所以這3年研究計畫完全沒有保密需要。

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陳吉仲也說，農委會是計畫委託單位，是這件事情的受害者，也都依照合約規定及相關流程進行審查，呼籲外界不要用政治語言或其他非相關專業議題來干擾。

陳吉仲強調，農委會上週五已經把所有外界報導及農委會針對這3年報告的疑點對外說明，也行文給宏碁公司、張善政，希望他們30日前針對疑點說明，如果對方仍有疑義可以來函農委會，農委會會再次回應。（編輯：吳協昌）1110921