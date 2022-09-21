吳釗燮投書立陶宛媒體 籲聯合國納入台灣

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（中央社記者陳韻聿倫敦21日專電）立陶宛國家廣播電視（LRT）20日刊登外交部長吳釗燮投書，內容提到中國對全球安全構成的威脅更甚以往，聯合國應聽見台灣的聲音，並讓台灣有機會做出貢獻，與各國攜手克服共同挑戰。

吳釗燮指出，由於中華人民共和國無情打壓，台灣無法參加聯合國。聯合國是最大、最重要的全球合作論壇，中國刻意混淆視聽，將聯大2758號決議與「一中原則」掛鉤，但事實上，此決議僅解決「中國」代表權問題，未觸及台灣地位。

吳釗燮強調，長久以來的「現狀」就是中華人民共和國與台灣互不隸屬；只有透過自由民主選舉程序選出的代表，才能在國際社會代表台灣。對2758號決議的錯誤解讀不僅導致台灣無法參與聯合國及其下屬機構，更讓國際社會無法從台灣的貢獻獲益。

根據聯合國憲章，聯合國成立宗旨包括維護世界和平穩定，但北京持續在台灣周邊舉行軍事演習，對台灣海峽現狀構成威脅，衝擊國際貿易、交通運輸以及區域和平安全。吳釗燮指出，北京的不負責任行為應被譴責和制止。

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有鑑於中國是聯合國安全理事會成員，吳釗燮呼籲，聯合國萬不可允許中國為了自身政治議程之便，對聯合國的立場頤指氣使；一旦默許中國的對台主張，區域情勢只會更不穩定。

吳釗燮指出，疫情、氣候變遷、供應鏈「斷鏈」、俄羅斯無端侵略烏克蘭造成全球效應，這些複雜、相互扣連的重大挑戰需要國際社會所有成員共同應對。台灣已證明自己是值得信賴、不可或缺的夥伴，台灣民眾也準備好要貢獻己力。吳釗燮呼籲各國支持台灣加入聯合國體系，為全球福祉共同努力。（編輯：周永捷）1110921