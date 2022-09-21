遭疑耐震評估牛步化 營建署：機制完備申請踴躍

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（中央社記者陳俊華台北21日電）外界質疑耐震評估牛步化，內政部營建署今天說，現行建築物的耐震能力評估機制已完備，評估後也提供補強及重建補助等機制，民眾申辦耐震能力評估件數，已較民國106年以前踴躍。

媒體報導，目前行政機關對私有建物的耐震評估及補強推動，尚處於牛步化階段，地震來襲時民眾自身生命財產安全，處於只能聽天由命狀態，建議政府加速推動私有建物耐震評估及補強。

營建署透過新聞稿表示，9月18日台東發生規模6.8強震後，已緊急協調中華民國全國建築師公會及中華民國土木技師公會，調派44人共同投入建築物緊急評估作業。

營建署指出，截至20日止，花蓮縣通報危險建築物總計62件，評估已完成15件（張貼紅色危險標誌3件、張貼黃色危險標誌1件、無需張貼危險標誌11件）；台東縣通報危險建築物總計48件，其中有10件無須辦理評估，評估已完成10件（張貼紅色危險標誌6件、張貼黃色危險標誌1件、無需張貼危險標誌3件），預計今天可完成所有緊急評估作業。

營建署說，除緊急評估外，每年編列預算補助各地方政府，協助民眾辦理耐震能力評估，每棟最高新台幣1萬5000元，民眾如果對自家住宅有安全疑慮，可向所在地縣市政府提出申請。

營建署表示，目前全國已完成1萬3000餘件耐震評估，其中7735件申請補助，較106年度以前民眾申辦建物耐震安檢累計約6267件成長。

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營建署指出，民眾住家建築物如經檢查後有安全疑慮，可依需求選擇補強或重建。營建署已委託國家地震工程研究中心成立「耐震弱層補強專案辦公室」，民眾可洽詢房屋軟弱層補強，每件最高補助450萬元。

營建署說，如果選擇重建，營建署也補助地方政府成立重建輔導團提供諮詢，以及補助擬具重建計畫書最高5萬5000元、每戶300萬元重建工程貸款信用保證，及每戶350萬元貸款額度利息補貼等優惠。相關問題可撥打1999全國服務熱線或上都市更新入口網「危老專區」查詢。（編輯：林興盟）1110921